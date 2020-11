Slovenski zdravniki prvič poskusili s plazmo, bolniku se je stanje izboljšalo

Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino so potrdili, da so pred nekaj dnevi izdali prvi dve enoti plazme za zdravljenje covidnega bolnika. Iz klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana so jih nato obvestili, da se je covidnemu bolniku s pljučnico po tovrstnem zdravljenju klinično stanje izboljšalo.

Na zavodu za transfuzijsko medicino so sicer od začetka julija do zdaj opravili 280 odvzemov krvi oziroma plazme pri ljudeh, ki so preboleli covid-19.

Zdravljenje s prebolevniško plazmo ima 100-letno zgodovino, z njo so v obdobju pred cepivi zdravili nalezljive bolezni, kot so otroška paraliza, ošpice, mumps, pa tudi gripo. V zadnjem obdobju pa so s plazmo pomagali tudi bolnikom z ebolo in mersom, ki ga prav tako povzroča koronavirus. Zato so ponekod po svetu bolnikom v fazi prebolevanja covida-19 v bolnišnicah začeli dajati plazmo tistih bolnikov, ki so že preboleli to bolezen. Želeli so namreč, da bi protitelesa iz prebolevniške plazme nevtralizirala virus pri bolniku, da se ta več ne bi širil, na ta način pa da bi bolnik lažje prebolel covid-19.