Slovenski znanstveniki in raziskovalci: 'Upoštevajmo znanstvena dognanja, cepimo se'

Opozorili so na pomembnost zaupanja v znanost, saj je svet priča temu, kako neverjetno hitro in v kako velikem obsegu se znanost lahko odzove na pereč problem,kot je virus SARS-CoV-2. "Znanstvenice in znanstveniki po vsem svetu so stopili skupaj in vse napore usmerili v en sam cilj – razviti varna in učinkovita cepiva. Rezultati vseh teh znanstvenih raziskav so jasni, transparentni in vsem na voljo. Zaupajmo v znanost."

"Mnoge omejitve so korenito posegle v naš vsakdan, iz dneva v dan štejemo nove žrtve, naše zdravstvo je na robu zmogljivosti, močno prizadeti so gospodarstvo, šolstvo, kultura, tudi znanost. Smo na vrhuncu četrtega vala, kaj nas še čaka, ne vemo," so v pozivu uvodoma pojasnili.

Dodali so, da se z dosežki znanosti srečujemo na vsakem koraku. Vozimo se z varnimi avtomobili, telefoniramo s pametnimi telefoni, prek spleta smo povezani s celotnim svetom. Pri tem pa se znanost razvija tudi na področju medicine. Vsi ti dosežki pa so plod desetletij predhodnih raziskav in tudi v primeru cepiva proti covidu-19 je tako, so navedli. "Danes ga ne bi bilo, če desetletja pred tem znanstvenice in znanstveniki ne bi raziskovali in razvijali tehnologije, na katero so se lahko oprli, in ga razvili tako rekoč čez noč."

Cepiva so eden ključnih znanstvenih dosežkov, so dosežek človeštva, so zapisali. "Doslej so rešila več življenj kot katero koli drugo zdravilo. Po svetu so izkoreninila vrsto nevarnih, smrtonosnih bolezni, kot so otroška paraliza, ošpice in črne koze. Še pred pojavom koronavirusa so cepiva vsako minuto rešila več kot pet življenj in tako preprečila do tri milijone smrti na leto. Tudi v premagovanju koronakrize bomo uspešni le s pomočjo varnih in učinkovitih cepiv ter predvsem zadostne precepljenosti."

Opozorili so tudi na to, da ko ljudje iščejo odgovore na vprašanja, ki se jim porajajo v zvezi z epidemijo in cepljenjem, naj iščejo verodostojne vire informacij. Te lahko pridobijo tudi od slovenskih strokovnjakov s področja medicine, mikrobiologije, imunologije in farmacije, ki so vrhunski in svetovno uveljavljeni in ki državljanom želijo le dobro."Premagajmo strahove z dialogom. Stopimo skupaj in preprečimo širjenje virusa," so opozorili.

Pozvali so tudi k spoštovanju zaščitnih ukrepov in znova opozorili, da je pritisk na slovenski zdravstveni sistem prevelik, toda "lahko jim pomagamo z odgovornim ravnanjem do sebe, do bližnjih, do družbe".