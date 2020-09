Slovensko farmacevtsko društvo: Štrukljeve besede so bile iztrgane iz konteksta

Besede prof. dr. Boruta Štruklja s Fakultete za farmacijo, ki je na ponedeljkovi predstavitvi rezultatov predkliničnih testiranj slovenskega cepiva proti koronavirusu dejal, da bi moralo biti cepljenje prostovoljno, a da bi tisti, ki se ne bi cepili in bi kasneje zboleli za covidom-19, morali sami nositi stroške zdravljenja, so v javnosti dvignile veliko prahu. Stroški zdravljenja lahko sicer nanesejo do 25.000 evrov.

Zdaj se je na izjave Štruklja odzvalo Slovensko farmacevtsko društvo, ki poudarja, da so bile njegove besede iztrgane iz konteksta."Prof. Štrukelj se opravičuje vsem, ki so izjavo razumeli napačno, saj ni šlo za nikakršno grožnjo, ampak željo, da se v čim večjem številu cepimo, a le, če bo cepivo varno in učinkovito," so zapisali v izjavi na svoji spletni strani.

Društvo je še navedlo, da se kot krovna organizacija slovenske farmacevtske stroke še posebej zavedajo pomena cepljenja in kakovosti, varnosti ter učinkovitosti cepiv in ostalih zdravil za zdravje posameznega pacienta in javno zdravje. Zato podpirajo vse napore, ki imajo za cilj osveščanje javnosti ter spodbujanje kritične, strpne in argumentirane razprave znotraj stroke in širše družbe glede tega vprašanja.

"Ker gre v izjavi prof. dr. Boruta Štruklja za poziv, da se čim več posameznikov cepi, kar je tudi osnovna poslanica Svetovne zdravstvene organizacije in številnih drugih zdravstvenih organizacij po vsem svetu, Slovensko farmacevtsko društvo podpira ta poziv in vse napore, da bomo to in ostale bolezni premagali z varnimi in učinkovitimi cepivi," so še zapisali.

V društvu podpirajo tudi prizadevanja vseh za razvoj zrele in odgovorne kulture odločanja o cepljenju, tako med zdravstvenimi delavci kot med prebivalci.