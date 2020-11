Slovo od patriarha Irineja: verniki brez mask in distance poljubljali krsto

Potem ko je za posledicami okužbe z novim koronavirusom umrl patriarh Srbske pravoslavne cerkve Irinej, so njegovo truplo prepeljali v stolnico svetega nadangela Mihaela v Beogradu, kjer so se verniki lahko poslovili od njega. Iz posnetkov pa je razvidno, da veliko ljudi tudi tokrat ni nosilo mask in ni ohranjalo varnostne razdalje. Od njega so se poslavljali s poljubi križa in odprte krste, ki jo je prekrivalo steklo.

Po smrti patriarha Srbske pravoslavne cerkve Irinejaje škofovska sinoda Srbske pravoslavne cerkve (ŠOS) sporočila, da se bodo na liturgiji med slovesom od njega strogo držali ukrepov pristojnih državnih organov za omejevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. "Iz tega razloga bo na prvem programu srbske radiotelevizije zagotovljen neposredni prenos, sveta sinoda pa duhovščino in naše vernike poziva, naj pomnožijo svoje molitve za mir duše našega dragega patriarha," so zapisali v izjavi. A kot je razvidno iz posnetkov, se je v stolnici svetega nadangela Mihaela v Beogradu znova zbralo ogromno ljudi, med katerimi jih veliko ni nosilo zaščitnih mask, prav tako med njimi ni bilo nikakršne razdalje. Krsta je bila odprta, verniki pa so znova poljubljali križ in steklo, s katerim je bila pokrita. Prav tako so z isto sakramentalno žličko prejemali blagoslovljen kruh. Posledično gre pričakovati, da bo število novih okužb znova naraslo. Po današnjem bogoslužju bodo posmrtne ostanke patriarha Irineja prepeljali v beograjsko cerkev svetega Save, kjer ga bodo jutri pokopali. S tem bo postal prvi patriarh, ki ga bodo pokopali v tej cerkvi. Do izvolitve 46. poglavarja Srbske pravoslavne cerkve, njegovega naslednika, bo njegove dolžnosti opravljala sinoda SPC pod vodstvom najstarejšega člana. Slovo od patriarha Irineja. Spomnimo 90-letnega patriarha Irineja so v vojaško bolnišnico za covidne bolnike v Beogradu sprejeli 4. novembra, ko so mu tudi potrdili okužbo z novim koronavirusom. Umrl je včeraj, vlada pa je za tem razglasila tridnevno žalovanje. PREBERI ŠE Po okužbi s koronavirusom umrl srbski patriarh Irinej Pred tem se je Irinej v Podgorici udeležil pogreba metropolita Srbske pravoslavne cerkve v Črni goriAmfilohija, ki je prav tako umrl zaradi covida-19. Pogreb, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi, velja za enega od žarišč okužb z novim koronavirusom. Večina na pogrebu ni spoštovala zaščitnih ukrepov za preprečevanje okužb. Številni niso nosili zaščitnih mask. Nekateri so celo med pogrebnim mimohodom poljubljali Amfilohijevo truplo. PREBERI ŠE 'Zaprite krsto in ljudem povejte, naj ga ne poljubljajo' V Srbiji od torka zaostreni koronski ukrepi Prav včeraj so v Srbiji potrdili rekordno število novih okužb – 6254, umrlo pa je 30 bolnikov. Doslej so potrdili 110.351 okužb, umrlo pa je 1140 bolnikov s covidom-19. Srbska vlada je danes odločila, da bodo v državi v torek začeli veljati zaostreni koronski ukrepi. Gostinski lokali ter nakupovalna središča se bodo morala zapreti ob 18. uri. Zbiranje ljudi, tudi na prostem, so omejili na pet oseb. Uporaba zaščitnih mask bo obvezna ne samo v zaprtih prostorih, ampak tudi na prostem v primeru, če ne bo mogoče zagotavljati ustrezne medsebojne razdalje. Ukrepi bodo po poročanju srbskih medijev veljali deset dni.