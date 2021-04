Popolno zaprtje s (pre)številnimi izjemami

Vlada je sicer prisluhnila stroki in uvedla, kot je to sama poimenovala, 11-dnevno ustavitev javnega življenja. Prepovedano je zbiranje, omejeno gibanje, šole in vrtci so zaprti, prav tako terase gostinskih lokalov, saloni in trgovine z oblačili, na prostem so znova obvezne zaščitne maske, javni potniški promet vozi po počitniškem voznem redu.

Poleg njih pa so lahko ob testiranju odprte tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno higieno in čiščenje (v teh prodajalnah sicer ni dovoljeno prodajati oblačil in obutve), prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, vrtnarije, drevesnice, cvetličarne ter program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, tržnice, prodajalne s tehničnim blagom, trafike in kioski.

Odprte tudi danes ostajajo nujne storitve, torej lekarne, banke, bencinski servisi in pošte, opravljajo se lahko tudi dimnikarske storitve ter gradbena dela na sicer nenaseljenih gradbiščih. Še naprej delujejo tudi servisne delavnice, mogoča sta prevzem in dostava hrane.

In dodaja, da se sami držijo vseh predpisanih ukrepov in priporočil NIJZ, v salonu ima zgolj eno stranko naenkrat, redno prezračujejo prostor, razkužujejo, nosijo maske. Tudi temu pripisuje dejstvo da, kljub temu da je imel v času odprtja salonov približno osem strank dnevno in da ga je nekaj izmed njih kasneje tudi obvestilo, da so zbolele za koronavirusno boleznijo, sam v vsem tem času še ni zbolel. "Nismo vir okužb," poudarja. Predvsem pa ga zmoti neenakost ukrepov, da se morajo torej znova zapirati frizerji, medtem ko večji del gospodarstva in trgovin ostaja odprt.

Šole naj se zapirajo zadnje?

Mnogi starši pa se sprašujejo, zakaj so še vedno odprte trgovine s pohištvom, na drugi strani pa so, z izjemno nujnega varstva, zaprti vrtci in šole. In to kljub temu, da so pristojni zatrjevali, da bodo prav šole in vrtce zapirali najkasneje.

Treba je zaupati stroki, ta je presodila, da so trenutne epidemiološke razmere takšne, da je treba omejiti gibanje in s tem zapirati določene sektorje. Ali je smiselno, da so znova zaprte šole oziroma da pouk poteka na daljavo, pa je drugo vprašanje, pravi Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljev. "Ampak očitno je epidemiološka slika takšna, da drugače ni šlo."Dodaja, da se v šolah nahaja veliko število ljudi, ki so hkrati in dolgo časa v istem prostoru in v isti skupini, varnostno razdaljo pa je težje ohranjati kot na primer v trgovinah. "Šole bi morale biti odprte čim dlje, najbolje ves čas, ampak očitno je zdravstvena stroka presodila, da je ta trenutek treba šole zapreti."

"Naš apel ostaja enak, kot je bil ves čas: Šole naj se zapirajo zadnje in odpirajo prve," še dodaja Pečan.