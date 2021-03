'Smo na začetku tretjega vala epidemije, še vedno velja: Ostanimo doma'

"Bistveno lažje je stvari odpirati, kot zapirati," je v nedeljo v oddaji 24UR dejala Logarjeva in dodala, da bodo prvotno zapirali tiste dejavnosti, "ki so manj pomembne, tako za gospodarstvo kot za počutje ljudi" . Ob tem je omenila terase kavarn v rumenih regijah ter zbiranje ljudi, ki je zaenkrat omejeno na največ deset.

Da bodo prej predlagali druge ukrepe, šole pa zapirali nazadnje, je še dodala vodja svetovalne skupine za covid-19. Član te je tudi direktor NIJZ Milan Krek, ki je pritrdil, da bo zapiranje šol "zadnji korak" in da tega za zdaj ne načrtujejo, saj so jih komaj odprli. "Bomo pa morali, skoraj gotovo, kmalu ponovno zaostriti določena druga pravila.Na strokovni skupini že danes tečejo težke debate in bomo tudi naslednje dni zelo dobro proučili, kaj je smiselno narediti in kaj ne," je pojasnil Krek.