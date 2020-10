Nižje temperature povečujejo možnost prenosa okužbe

Presegli smo prvi kriterij, ki vodi v rdeč scenarij vladnih ukrepov. Po potrditvi 380 novih okužb imamo namreč na 100 tisoč prebivalcev 147 okuženih. Ali to pomeni, da smo po vladnih kriterijih na pragu epidemije in ponovne zaustavitve javnega življenja? Infektologinja Mateja Logar miri, da lahko še nekoliko počakamo. "Glede na to, da bolnišnice še niso povsem polne in da je trend sprejemov v bolnišnicah nekje konstanten, lahko nekoliko počakamo in upamo, da se bodo ljudje res držali teh ukrepov," pravi.

Slabše epidemiološke slike še nismo imeli, vendar pa smo tokrat bolj pripravljeni. Ob kadrovski stiski veseli dejstvo, da je opreme zdaj dovolj. Tudi za testiranja. Včeraj so namreč opravili rekordnih 4362 testov. Več kot dvakrat toliko kot v času pomladnega izbruha."Tudi reagentov je bilo bistveno manj, kot jih je v tem trenutku. V spomladanskih mesecih je bila pravzaprav največja težava v tem, da niti nismo imeli zadostnega števila palčk, s katerimi se jemljejo brisi,"razlaga Logarjeva.