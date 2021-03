Smo pred vrati popolnega zaprtja države?

" Pripravljajo se usmeritve tudi za to možnost, da se vse zapre, tako, kot je bilo zaprto v lanskem letu. To bomo predebatirali, nič še ni odločeno, odločitev je na strani vlade ," pojasnjuje.

Čeprav je delež pozitivnih danes nekoliko padel, se vztrajno povečuje pritisk na intenzivne enote, zato so po besedah vodje vladne svetovalne skupine za covid-19 Mateje Logar trenutno v igri vsi možni scenariji, od zapiranja občin do ustavljanja gospodarstva.

Da so določene panoge zaradi epidemije že zdaj na kolenih in da vnovično zapiranje vsaj za gostinstvo in turizem ne pomeni prav nič dobrega, tako pa ob teh napovedih glas gospodarstva.

"Prosimo za trezen premislek in da se v prihodnje vendarle omogoči panogi opravljati svojo dejavnost," poziva Blaž Cvar iz Sekcije za gostinstvo in turizem OZS.

Logarjeva pa: Če bi se zapiralo, bi se vsaj za krajši čas zapiralo prav vse. Vključno s šolami.

Jerala: Rešitev je popolno zaprtje javnega življenja

TudiRoman Jerala s Kemijskega inštituta edino rešitev za zajezitev virusa vidi v popolnem zaprtju javnega življenja. "Če bomo zaprli državo in se ne bo nič izboljšalo, bodo rekli, da smo prestrogi. Če ne bomo zaprli države in se bo število okužb dvignilo, pa bodo rekli, da smo prepozno reagirali," je kritičen.

Poglejmo, kaj se dogaja v soseščini, opozarja in dodaja: bolje, da se učimo na njihovih napakah kot na naših in reagiramo, čeprav bo mogoče pretirano.

Jerala tudi ostro nasprotuje predlogu dr. Roberta Carotte iz Splošne bolnišnice Jesenice, ki je kot eno od možnosti za zajezitev virusa predlagal prekuženost države. "Vse države na svetu so popolnoma opustile možnost popolnega prekuženja, tudi Švedska, ki je nenazadnje plačala veliko ceno. Se mi zdi, da to ni možnost, ki bi jo sploh lahko omenjali," pravi.

Drugi val epidemije je bil za nas zelo poučen, še dodaja Jerala, slabo smo se odrezali, kar se je odrazilo v številu umrlih. "Žrtve so bile večinoma v domovih za starejše in tam smo enostavno reagirali preveč počasi. Premalo je bilo testiranj, najbrž tudi zračenja in ostalih ukrepov, ki bi zmanjšali to število."

Ta kritična skupina je zdaj v večini prekužena ali precepljena. Kaj pa pri ostalih lekcijah drugega vala – smo jih prepoznali dovolj zgodaj, da jih ne bomo ponavljali še v tretjem? "Bojim se, da prepočasi reagiramo, kljub vsemu, da vidimo, da je tretji val, se ukrepi ne spreminjajo. Bojim se, da kar se tega tiče ponavljamo isto, kot smo naredil v drugem valu," odgovarja. Zato je zaostrovanje ukrepov, dokler ne dobimo dovolj cepiva, da precepimo vsaj pol prebivalstva, po njegovem mnenju edini način.

Medtem je Škofovska konferenca tik pred morebitnim vnovičnim zapiranjem sporočila, da so skladno z zadnjim vladnim odlokom odslej dovoljena bogoslužja na prostem in določila, da mora biti 10 kvadratnih metrov na voljo vsakemu udeležencu. Razdalja med posamezniki mora biti dva metra, tedaj je dovoljeno opustiti tudi maske.

A če cerkev maske vseeno priporoča, vladna strokovna skupina ob tem opozarja, da druženja nad deset oseb še vedno niso nikomur dovoljena, in tu cerkev ni nobena izjema.