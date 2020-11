"Zaradi trenutnih izrednih razmer v zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih je uradno poročanje v zbirko pri NIJZ počasnejše, zato prihaja do tolikšne razlike," pravijo na ministrstvu za zdravje.

Ti podatki se sicer razlikujejo od podatkov, ki so objavljeni na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), vendar so vladni podatki bolj ažurni.

V drugem epidemičnem valu - če predpostavljamo, da se je ta začel z začetkom septembra -, je po vladnih podatkih umrlo skupaj 590 covidnih bolnikov, samo septembra in oktobra pa 204. Samo v novembru je umrlo doslej 361 bolnikov s covidom-19. S tem se po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) Slovenija po številu smrti covidnih bolnikov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh uvršča na četrto mesto med državami EU. Višjo smrtnost v zadnjem času so imele če Češka, Belgija in Madžarska.

Stopnja smrtnosti je nižja tudi na enotah intenzivne terapije, kjer zdravijo najhuje bolne s covidom-19. Vodja oddelka za intenzivno terapijo na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Matjaž Jereb pojasnjuje, da je v drugem epidemičnem valu smrtnost covidnih bolnikov na intenzivnih oddelkih okoli 15-odstotna, to je manj kot v prvem valu, ko je bila 30-odstotna smrtnost. A kot je poudaril, imajo denimo v UKC Ljubljana trenutno 63 kritično bolnih, večina je priklopljena na aparate, in pri nobenem ne morejo napovedati razpleta zdravljenja.

Zlasti ob začetku epidemije so mnogi želeli vleči vzporednice med covidom-19 in gripo. A Jereb poudarja, da neposredna primerjava med tema boleznima ni možna. Ocene glede smrtnosti so sicer različne, a nedvomno je, da je smrtnost zaradi covida-19 vsaj desetkrat višja kot pri gripi. Desetkrat višji kot pri gripi je tudi sprejem covidnih bolnikov v enote za intenzivno terapijo.

Jereb je še pojasnil, da bolniki s covidom-19 umrejo v osnovi zaradi odpovedi enega ali več organov ob hudi prizadetosti dihal. Največ jih umre zaradi zapletov po pljučni emboliji oz. trombozi, nato zaradi odpovedi pljuč zaradi pljučnice, pri nekoliko mlajših bolnikih pa je vzrok smrti ta, da se ob hudi prizadetosti dihal zapletejo druge kronične bolezni, zlasti srčne.

Do konca oktobra je bilo po uradnih podatkih NIJZ največ covidnih bolnikov, ki so umrli, starih več kot 85 let. Število smrti se niža s starostjo, je bil pa najmlajši bolnik, ki je umrl, iz starostne skupine od 35 do 44 let.

Povprečna starost covidnih bolnikov na intenzivnih oddelkih v okviru UKC Ljubljana je 69 let, medtem ko so tisti, ki na intenzivnem oddelku umrejo, povprečno stari 75 let, so za sporočili z UKC Ljubljana.

V prvem valu je sicer umrlo 87 oskrbovancev domov, od tega 55 v domovih in 32 v bolnišnicah. V septembru in oktobru pa je umrlo skupaj 131 oskrbovancev, od tega 73 v domovih in 58 v bolnišnicah.

V. d. sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernikpojasnjuje, da o premestitvi oskrbovanca s covidom-19 v bolnišnico odloča domski zdravnik. Če je oskrbovanec samo okužen in ne potrebuje hospitalizacije, ga premestijo v rdečo cono.

Novi ukrepi

Da bi ustavili širjenje novega koronavirusa, je bilo sicer sprejetih nekaj novih ukrepov. Od včeraj je za 14 dni prepovedano vsakršno zbiranje ljudi, razen če gre za člane ožje družine ali istega gospodinjstva.

S ponedeljkom se zapirajo tudi vse nenujne trgovine in javni potniški promet. Bo pa dovoljen prevoz na delo do 6 oseb v istem vozilu, če gre za zaposlene istega podjetja, je potrdil minister Vrtovec. Vrhunski in poklicni šport se medtem še naprej izvajata po dosedanjih odlokih.