Smrtonosni drugi val se širi iz velikih mest v vasi

Radžeš Soni je v torek osem ur vozil očeta iz ene bolnišnice v drugo v okrožju Kota v severni zvezni državi Radžastan. Reševalnega vozila ni mogel dobiti, vozilo tuk-tuk pa je bila njegova edina možnost. Ob 17. uri se je odločil končati iskanje bolniške postelje, saj se je očetovo stanje poslabšalo. Nato je "vse prepustil usodi" in se vrnil domov. "Doma mu dajem zdravila, vendar nisem prepričan, da bo preživel. Prepuščeni smo umiranju na ulicah," je dejal. Pravi, da ga je več zasebnih bolnišnic celo "prevaralo" in vzelo denar za preiskave, pozneje pa so mu rekli, naj očeta odpelje, saj ni dovolj postelj. "Nisem premožen človek. Porabil sem vse, kar sem imel, da sem plačal vozniku tuk-tuka in bolnišnicam. Zdaj si bom izposodil nekaj denarja, da bom domov dobil kisikovo jeklenko."

Kota, zvezna država Radžastan

Mesto in okoliško okrožje je v zadnjem tednu poročalo o več kot 6000 okuženih in od začetka pandemije o 264 smrtnih žrtvah, vendar je samo aprila umrlo 35 odstotkov vseh žrtev. Do 7. aprila je trajalo 72 dni, da se je število primerov podvojilo, zdaj pa se to zgodi v le 27 dneh. 27. aprila so bile vse postelje s kisikom zasedene, prosti sta bili le dve od 329 postelj v okrožju. Starejši novinar v mestu je za BBCpovedal, da so bile bolnišnice preobremenjene, kar "kaže na to, da je resnično število okuženih veliko večje".

Akutno primanjkuje kisika in zdravil, kot sta remdesivir in tocilizumab. V okrožju se nahajajo številni centri za študente iz vse države, ki opravljajo izpite na prestižnih medicinskih in tehničnih fakultetah. Toda študentje so odšli in okrožja, ki je v kriznem stanju, radar nacionalnih in mednarodnih medijev večinoma ne pokriva. Novinar je dejal, da mestne bolnišnice niso pripravljene na cunami, kakor je opisal covid-19. Povedal je, da je treba nujno priskrbeti"več kisika in postelj za intenzivno medicino, preden bo vse več ljudi začelo umirati na ulicah".