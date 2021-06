SmsPASS lahko pridobite v več cepilnih centrih, izdanih že 25 tisoč

Vloge za smsPASS so v našem največjem cepilnem centru na Gospodarskem razstavišču ves dan sprejemali uslužbenci ljubljanske občine. Obiskovalci se tehnološkega izziva niso ustrašili: če je to edini način, da se bomo lahko poleti svobodno gibali, se bomo pač potrudili, pravijo.

To so danes cepljeni množično izkoristili. Mimoidoči pove, da ga bo izkoristil za potovanje. "Da gremo lahko čez mejo. Potujemo, gremo na morje z otroki," pa dodaja drugi. Najprej je treba izpolniti vlogo z osnovnimi podatki z osebnega dokumenta. Tistim, ki jim tehnologija ni blizu, z veseljem pomagajo: "Ker nimam očal s sabo, mi gospa pomaga. Je zelo prijazna in nam bo to uredila."

V čakalnici, kjer je priporočljivo posedeti, če bi neposredno po cepljenju prišlo do alergijske reakcije, se odslej ne bo več treba dolgočasiti. "Vsak ima po cepljenju čas izjavo v miru izpolniti in ne dela nobene dodane gneče," pojasnjuje zdravstveni minister Janez Poklukar .

Na Gospodarskem razstavišču je vloge pomagalo izpolnjevati več kot deset zaposlenih na ljubljanski občini, pomagali so tudi študenti. Matej Cerar z Mestne občine Ljubljana tako opisuje njihovo vlogo: "Mi referenti preverimo, da so ti podatki resnični in poleg tega preverimo še osebne izkaznice." Na koncu se morate na spletni strani e-uprave še registrirati na portalu SI-PASS. "V 10 do 14 dneh bodo dobili potrditev in potem lahko dostopajo do potrdila o cepljenosti preko portala zVem," še doda Cerar.

SmsPASS ni aplikacija, temveč digitalna identiteta

Večina razume, kaj smsPASS omogoča. Eden izmed obiskovalcev Gospodarskega razstavišča tako opiše: "SmsPASS daje možnost, da imam na telefonu potrdilo o cepljenju, v primeru, da ga kdo potrebuje." A dodatno pojasnilo. To ni aplikacija. "Vi se s tem podpišete. Na telefon boste dobili kodo in jo kasneje vpisali na portal, tako bo sistem vedel, da ste to res vi," še pojasni Cerar.

Poleg cepljenja je namreč prav digitalizacija javne uprave trenutno največji in nujen projekt naše države. "Če smo samo v sredo prejeli več kot 10 tisoč vlog , potem si lahko mislite, kako velik naval je. In nista dovolj samo ti dve minuti za izpolnitev vloge, v ozadju je še postopek, da se to vlogo vnese in obdela," opozarja minister za upravo Boštjan Koritnik. In da je to zdaj mogoče v cepilnem mestu, je dobrodošla poenostavitev tudi za državljane. Zgolj pretekli teden je smsPASS pridobilo že 25 tisoč državljanov.