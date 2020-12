Smučanje po novem letu le z negativnim testom na covid-19

Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je od 1. 1. 2021 dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na COVID-19, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur ter otrokom do 12 leta starosti v spremstvu staršev. Omejitev ne velja v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja, še piše v besedilu z dopisne seje.

Vlada je na 149. dopisni seji sprejela Odlok o omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. V besedilu odloka je zapisano, da obratovanje žičniških naprav ni dovoljeno, od 1. januarja 2021 dalje pa je njihovo obratovanje in delovanje njim pripadajočih prog ovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljalec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se bo izvajal v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Dokler bo potekalo izobraževanje na daljavo, to pomeni omejen počitniški režim.

Pri vseh vrstah javnega linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem prometu, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih, ki se izvajajo z avtobusi kategorije M2 in M3 je dovoljena zasedenost vseh sedežev v avtobusu, razen sedežev v vrsti, ki je neposredno za voznikom. Pri avtobusih, ki so namenjeni občasnim prevozom mora biti nezaseden tudi sedež desno od voznika. S tem ukrepom se zagotavlja ustrezna ločenost potnikov od voznika in zmanjšuje nevarnost za voznika. Pri vozilih kategorije M1 (kombinirana vozila 8+1) je dovoljena zasedba največ 6 sedežev za potnike.

Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z žičniškimi napravami se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zaradi učenja na daljavo in velikega števila zaposlenih, ki delajo od doma, se je število potnikov v javnem prevozu potnikov zmanjšalo za 60 do 80 odstotkov, in ni potrebe, da bi zagotavljali dodatne avtobuse in vožnje, s katerimi bi zagotavljali ustrezno socialno ločenost med potniki, še razlagajo na vladi.