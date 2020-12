Smučanje s 1. januarjem dovoljeno, a ob predložitvi negativnega testa

Odlok je vsebinsko enak veljavnemu odloku z izjemo, da od 5. januarja ni več prepovedano zbiranje ljudi v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Vrtci lahko še naprej zagotavljajo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Prva triada se v šole prvi teden v januarju tako ne bo vrnila. Predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan je ocenil, da je bila takšna odločitev glede na epidemiološko sliko sicer pričakovana, je pa to za učence brez dvoma slabo. Ministrica Simona Kustec pa je napovedala, da bi "prvi korak za učence prve triade osnovne šole in vrtce lahko naredili že 11. januarja."

Vlada je sprejela tudi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Prepove se vsa športna rekreacija in proces športne vadbe – trening. Izjeme so vrhunski in perspektivni športniki, registrirani športniki v mlajših starostnih kategorijah in poklicni športniki. Odlok začne veljati 4. januarja 2021 in velja sedem dni.

Vožnja z žičniškimi napravami oz. smučanje je s 1. januarjem dovoljeno osebam, ki predložijo negativni test na novi koronavirus, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu. V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj evropskih in svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, deskanje na snegu, sankanje, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo.

Če upravljavec iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti hitrega testiranja, uporabo žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoli le osebam z negativnim testom na covid-19. Ta mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur, piše v odloku. Uporaba se dovoli tudi otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Danes je vlada na dopisni seji sprejela nov odlok, v katerem tako kot v tistem iz 23. decembra piše, da bo od 1. januarja obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

Vlada je žičniške naprave za čas do konca leta ustavila s 24. decembrom, vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pa je nekaj dni pozneje nakazal, da bi bila lahko smučišča zaprta dlje časa. "Treba je zagotoviti boljšo epidemiološko sliko in ko bodo izpolnjeni ti pogoji, bodo sproščena tudi smučišča," je dejal na dan samostojnosti in enotnosti.

Vstop v Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost novega koronavirusa se od 2. januarja 2021 dovoli za pet novih izjem:

- osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

- državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;

- otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo (torej če oseba, s katero otrok potuje, predloži negativen test ali uveljavlja eno od 12 izjem);

- športniku v individualnih in kolektivnih športih, ki so dovoljeni v odloku, ki začasno omejuje izvajanje športne dejavnosti, in športnemu sodniku, športnemu delegatu in članu spremljevalnega osebja športnika za namen izvedbe tekmovanj in vadbe, če na meji opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen;

- pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje.