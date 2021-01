Smučišča bodo spet obratovala, pred smuko obvezen test

Žičničarji v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko so veseli, da lahko v soboto ponovno odprejo smučišča. Ker je negativen izvid testa na novi koronavirus pogoj za smuko, so se večja središča večinoma organizirala tako, da bodo smučarjem tudi sama zagotavljala brezplačno testiranje.

Prvi so se na odločitev vlade o možnosti ponovnega zagona smučarskih naprav odzvali v javnem podjetju Marprom, iz katerega so sporočili, da bodo na Pohorju v soboto znova pognali žičniške naprave in odprli praktično vse smučarske proge. Na Mariborskem Pohorju bo smuka možna vse do doline, na Arehu pa do spodnje postaje sedežnice Pisker. Urejene bodo tudi smučarske povezave med mariborskim in areškim delom.

Ob vnovičnem odprtju smučišč bodo na vstopnih točkah v soboto in nedeljo v sodelovanju z Zdravstvenim domom (ZD) Maribor zagotovili brezplačno hitro testiranje na novi koronavirus. Oba dneva bo testiranje možno med 8. in 12. uro na spodnji in zgornji postaji krožne kabinske žičnice, pri čemer opozarjajo smučarje, naj imajo s seboj zdravstveno izkaznico.

V gondoli, kjer bo obvezna uporaba kirurške maske, se bosta lahko hkrati peljali največ dve osebi, ki ne pripadata istemu gospodinjstvu, odprte žičniške naprave pa bodo lahko polovično zasedene, če ne gre za člane istega gospodinjstva. Smučarje in ostale obiskovalce prosijo, da ob prihodu na Pohorje ali k njegovemu vznožju spoštujejo zaščitne ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To so vzdrževanje varnostne razdalje, nošenje mask in razkuževanje rok.

Da bi se smučarji čim manj časa zadržali pred blagajnami, jim predlagajo, da si vozovnice priskrbijo v predprodaji ali z elektronskim sporočilom, na voljo pa so tudi na Petrolovih bencinskih servisih. Obiskovalce, ki ne smučajo, pa pozivajo, naj ne hodijo po smučiščih ali se sankajo na njih, saj to ni dovoljeno. Dogajanje bodo poostreno nadzirali.