Smučišča od jutri spet lahko obratujejo. Kje bodo zagnali naprave?

Od ponedeljka bo na Arehu ponovno mogoča smuka na progi Cojzarica, istoimenska vlečnica bo delovala med 8. in 15. uro. Proga bo predvidoma odprta do nedelje. Dostop do smučišča bo mogoč z avtomobili po cesti proti zgornji postaji vlečnice, smučarski avtobus med Bellevuejem in Arehom ne bo vozil, so sporočili z Marproma.

Na Mariborskem Pohorju bo od ponedeljka znova delovala krožna kabinska žičnica, pri čemer bo prevoz z njo na razpolago vsako polno uro med 7. in 18. uro. Obenem bo Marprom odprl blagajno pod Pohorjem ter kolesarski park, ki bo ponujal spuste po progi Red line, so še sporočili.

V RTC Krvavec so povedali, da bodo v ponedeljek znova zagnali smučarske naprave. Na Krvavcu je snežna odeja debela okoli 110 cm.