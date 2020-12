'Odpiranje smučišč ob prepovedi prehajanja občin nima nobenega učinka'

Snežilo naj bi kmalu, bodo ob tem zagnali tudi naprave na slovenskih smučiščih? Kje bomo lahko smučali in kje ne? Na kakšno sezono sploh lahko računajo žičničarji? V oddaji 24UR ZVEČER so o tem govorili vodja svetovalne skupine dr. Bojana Beović, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc in predsednica združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič.

Dr. Bojana Beović priznava, da smučanje samo po sebi ni tvegan šport, saj je individualen in poteka zunaj. "Problem pa so seveda zaprti prostori, kot so na primer gondole. Tukaj bo treba zelo temeljito premisliti. Odpiranje smučišč je povezano z razvojem epidemiološke situacije v državi. Če jo bomo uspeli vsaj za silo umiriti, sem tudi jaz, med drugim, naklonjena odpiranju smučišč, ampak ne v tako tvegani situaciji, v kakršni smo trenutno." Predsednica združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič je dejala, da so žičničarji odgovorni tudi za to, da potnike varno pripeljejo do smučišč. Pojasnila je, da so zaprte žičniške naprave zaustavljene enako kot javni promet, izjema pa so sedežnice in vlečnice, ki v tem trenutku lahko obratujejo.

icon-expand Manuela Božič Badalič FOTO: 24 ZVEČER

"V tem trenutku bi poudarila to, da nihalk, vzpenjač in krožnih kabinskih žičnic vendarle ne gre enačiti. Vemo, da lahko v gondoli upravljalec dovoli vstop samo eni osebi ali pa članom skupnega gospodinjstva. Tak ukrep smo že imeli žičničarji spomladi." Kot je povedala, bi lahko glede zaprtih žičniških naprav z nekimi regulativami prišli do rešitve, ki bi omogočila varen začetek smučarske sezone. Vodja vlade svetovalne skupine za covid-19 je povedala, da bi bilo to verjetno možno. "NIJZ ima oddelek, ki se ukvarja s takšnimi preverjanji okolja – nevarnostmi za prenos virusa v določenem okolju. Mislim, da je smiselno, da se žičničarji pogovorijo s strokovnjaki s tega oddelka. O tem pa se zelo težko pogovarjamo na vrhuncu enega tako močnega epidemijskega vala, skozi katerega gremo."

Kdaj bo znano, kakšne ukrepe bo svetovalna skupina predlagala vladi glede vseh omejevalnih ukrepov, ki so sedaj v veljavi? "Pričakujemo povabilo predstavnikov vlade enkrat v tem tednu. To so ukrepi sproščanja, ki bodo možni v določenih pogojih in ne v trenutnem stanju," je še poudarila Beovićeva.

icon-expand Simon Zajc FOTO: 24UR ZVEČER

Simon Zajc, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, je povedal, da so z njegovega ministrstva na ministrstvo za zdravje že poslali načrt sproščanja ukrepov, ki je pomemben zaradi tega, ker "ne samo smučišča, ampak tudi ostalo gospodarstvo potrebuje jasen znak, kdaj se bodo ti ukrepi sproščali". Na gospodarskem ministrstvu so pripravili načrt, glede katerega bo sedaj zdravstveno ministrstvo skupaj s svetovalno skupino presodilo, ali je ustrezen ali ne. "Ima pa dve merili, eno je število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, eno pa število pozitivnih testov. Upam, da bomo na ta način prišli do bolj predvidljivega okolja v Sloveniji, ki ga gospodarstvo potrebuje. Recimo, smučišča morajo vedeti, kdaj in ob kakšnih pogojih bodo lahko začela delovati, da se lahko vnaprej pripravijo."Žičničarji, tako pravi Božič Badaličeva, so s tem odgovorom zadovoljni.