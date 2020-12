'Če se bodo smučišča odpirala šele v oranžni fazi, bo to katastrofa'

V Kranjski Gori so svoje naprave, brez sreče, želeli zagnati že 27. novembra. A ker tam ni vzpenjače, ni nihalne in kabinske žičnice, te namreč spadajo pod javni promet, bi smučarsko sezono v resnici lahko odprli kadarkoli, so potrdili na infrastrukturnem ministrstvu. "Vse ostale žičniške naprave na smučiščih že sedaj niso omejene, je pa res, da je ocena o obratovanju trenutno prepuščena upravljalcem," je dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihalič .

"Že včerajšnje sporočilo o ukrepih sproščanja glede na številke hospitaliziranih in okuženih ponujajo prostor za različna tolmačenja," je povedala Elizabeta Skumavc iz Turizma Kranjska Gora. Če bo vendarle obveljal vladni scenarij in se bodo smučišča res odpirala šele v tretji, oranžni fazi, bo to za kranjskogorski turizem lahko katastrofalno, menijo v tamkajšnji turistični pisarni."To zaenkrat za Kranjsko goro pomeni kar pozno odpiranje, glede na številke na kakršnih smo zdej in glede na to da ni nekega upada."

Kljub temu, da je virus razširjen tudi pri njih, so ob strogih omejitvah večino svojih smučarskih središč že odprli Američani. Tako so se danes smučali na Finskem, odprta je tudi bosanska Jahorina.

"Naša vlada je predpisala nekatere ukrepe, toda mi smo sprejeli še strožje," je povedal Dejan Ljevnaić, direktor OC Jahorina. Delovna mesta nam namreč pomenijo enako kot skrb za javno zdravje, je dejal direktor Olimpijskega centra. "Naš glavni cilj letos je, da zadržimo 2.000 delovnih mest, ki so neposredno odvisna od obratovanja Olimpijskega centra Jahorina."

V Sloveniji je takšnih delovnih mest več kot 2.500, s smučanjem posredno povezanih pa na desettisoče.