So bile kazni zaradi nenošenja mask izrečene nezakonito?

Da gre le za eno razsodbo in da so pravna mnenja deljena, vztrajajo tako na tako inšpektoratu kot tudi na Policiji, kjer bodo nadaljevali nadzor. Policisti so v zadnjih šestih mesecih kršiteljem, ki niso nosili mask, izrekli več kot 3800 glob.

"Prva možnost je, da vlada, ker zakon ne določa nošenja mask, tega ne sme predpisati, in to ni prekršek, tako kot je določilo koprsko sodišče, druga razlaga pa bi bila, da lahko vlada, če lahko omeji gibanje, predpiše tudi način, kako se gibanje omeji. To pomeni, da bi lahko bila ena od teh omejitev gibanja – gibanje z masko," je dejal Šepec.

"Treba je vedeti, da je to samo ena samostojna odločitev sodišča na prvi stopnji. Torej to nima precedenčnega učinka, kar pomeni, da bodo lahko druga sodišča v Sloveniji presodila drugače," je dejal Šepec in dodal, da odločitev tudi ne vpliva na tiste primere, ko je postopek že pravnomočno končan in je globa že bila vplačana. "Mislijo, da bodo dobili denar nazaj, a to bi bilo možno samo, če bi ustavno sodišče odločilo, da je odlok vlade neustaven," je dodal.

Šele če bi ustavno sodišče reklo, da je odlok neustaven, bi lahko tisti, ki so že plačali globe, denar zahtevali nazaj, tako pojasnjuje Šepec in dodaja, da bi se moralo do tega vprašanja Ustavno sodišče čim prej opredeliti. Denar bi kaznovanim z novim posebnim zakonom lahko vrnila tudi vlada sama.

"Mislim, da tega ne bomo pričakovali, glede na to, da je vlada te odloke verjetno sprejemala z nekimi cilji in je verjela vanje. Pravzaprav bi potem sama sebi rekla: to, kar smo sprejemali, je bilo nezakonito, in zdaj bomo to popravili z zakonom za nazaj," je še dejal Šepec.

Največ možnosti, kot pojasnjuje Šebec, imajo tisti, ki so še v postopku ali v fazi pritožbe. Ti bi se lahko sklicevali na razsodbo koprskega sodišča, uspeli in izničili izdane globe. Kot so pojasnili na Policiji, globa za posameznega kršitelja sicer znaša od 400 do 4.000 evrov.