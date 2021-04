Polno zaščitenih le devet odstotkov, se cilj o zadostni precepljenosti vse bolj odmika?

Po vodenju vladnih novinarskih konferenc, ki jih je pogosto ’začinil’ z ostrim jezikom in neposrednostjo, je januarja letos Jelko Kacin zapustil mesto vladnega govorca. Čakalo ga je novo delo v kabinetu premierja Janeza Janše, njegova poglavitna naloga pa skrb za koordinacijo množičnega cepljenja.

Sredi februarja je Kacin zatrdil, da bodo po načrtu 1. aprila zagotovo pripravljeni na množično cepljenje. Dejal je, da bo cepljenje potekalo v zdravstvenih domovih v sodelovanju z občinami, medtem pa se bodo pristojni osredotočili na iskanje novih dobaviteljev cepiv. Opomnil je, da je treba precepiti od 60 do 70 odstotkov prebivalstva, cilj pa je bil že od samega začetka, da to storimo do konca junija. V primeru, da bi nas dobavitelji pustili na cedilu, bi sledil 'črn scenarij', s tem pa bi se cepljenje zavleklo v poletje ali celo v jesen.

"Organizirali smo se tako, da bi lahko s prvim aprilom zagotovo šli v masovno cepljenje. Sicer bomo za izvedbo pripravljeni že prvega marca, vendar cepiv takrat še ne bo. Sposobni moramo biti cepiti s 500.000 do 600.000 odmerki na mesec. Če to prepolovimo, je to vsaj 300.000 ljudi na mesec – in potem se to pozna. Na voljo imamo samo tri 'množične' mesece in poskusili bomo narediti čim več in nadoknaditi zamujeno, odvisno pač od tega, koliko cepiva bo na voljo,"je optimistično napovedal Kacin.

Marca je Kacin nato ocenil, da izvedba cepljenja poteka dobro, a so možne izboljšave. Opazil je, da posebej pri starejših koga po nesreči zgrešijo. "Če kdo izostane, so zagotovo vedno tako pri roki naslednji, ki vstopijo v vrsto. Nam cepivo ne ostaja," je poudaril.

Kmalu je bilo jasno, da strategija cepljenja, ki jo je vlada v preteklih mesecih že večkrat spremenila, ne poteka gladko. Na medije so se začeli obračati posamezniki s svojimi zgodbami, ki so pričale o neupoštevanju cepilne strategije in slabi organiziranosti. Medtem ko večina zdravstvenih domov po Sloveniji takrat še ni cepila 75-letnikov ali celo 80-letnikov, so ponekod prišli na vrsto že zdravi 24-letniki. Gre za primer iz Hrastnika, kjer so v tamkajšnjem zdravstvenem domu že cepili zdravega 24-letnika in njegove starše, stare od 50 do 60 let, brez pridruženih bolezni.