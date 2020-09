So države že leta 2017 in 2018 trgovale s testi za covid-19?

Na spletu se kot požar širi povezava na spletno stran Svetovne banke, ki naj bi kazala, da so države že leta 2017 in 2018 trgovale s covid-19 testi. Na prvi pogled je zadeva nenavadna, a z nekaj kliki je možno videti, da zadeva le ni tako zlovešča, kot bi teoretiki zarot radi povedali. Gre za analitično orodje, ki je bilo na voljo že maja 2020, na plano je pa znova prišlo zdaj. Naloga orodja je, da državam ponudi možnost hitrega in enotnega pogleda na set podatkov o državah izvoznicah medicinskih produktov, ki jih tudi danes uporabljajo s testi covid-19. Pa predvsem, kje bi lahko bile uvozne dajatve in carine težava pri pridobivanju teh produktov.

Države so že leta 2017 in 2018 trgovale s covid-19 testi! Zarota! Vedeli smo! To je samo nekaj besed teoretikov zarot. Tako se je večina držav, tudi obubožana Somalija, kot trdijo teoretiki, že leta pripravljala na svetovno zaroto in izvažala ter uvažala na milijarde evrov testov in reagentov za covid-19 teste. Zadeva je na prvi pogled res šokantna, a kot pri večini teh teorij, je že nekaj klikov dovolj, da se pride do prave razlage. Na povezavi, ki se širi, so podatki za pregled carinjenja produktov klasifikacije HS902780, povezanih s covid-19 testi, ki jih je Slovenija 2018 izvažala v različne države po svetu, posamično največ v Srbijo, Združene države Amerike in Belgijo. Kako je to sploh mogoče?

icon-expand Slovenija WITS FOTO: WITS

Svetovna banka je že 28. maja 2020 pojasnila (po pojavu prvih teorij zarot), da je dopolnila klasifikacijo posameznih tarifnih kod, da bodo v isto skupino dali vse produkte in surovine, ki so potrebne za izdelavo in uporabo covid-19 testov. Kot so zapisali, so carine in tarife lahko težava pri nabavi in pridobivanju teh surovin, zato ponujajo podatke, ki kažejo, katere države izvažajo produkte, ki jih uporabljajo pri diagnostiki in izdelavi covid-19 testov: "Za pravočasno in primerno odločanje s pravimi politikami so ključnega pomena dostop do kakovostnih podatkov in ustrezne analize … Eden od sektorjev, ki je v tej krizi ključen za vse države, je trgovina. World Integrated Trade Solution (WITS) je svetovna javna zbirka podatkov, ki združuje več virov podatkov o trgovini in trgovinskih ovirah, ki zagotavljajo podatke o časovnih vrstah na ravni blaga za vsako državo."

WITS namreč ponuja informacije o trgovini za več kot 5700 izdelkov. Za poenostavitev dostopa do obstoječih trgovinskih podatkov o medicinskem blagu, pomembnem v tej krizi, so zgradili dva nova modula za raziskovanje teh informacij, so še zapisali. Se pravi, da so za nazaj spremenili skupine podatkov, ki omogočajo državam, da dobijo jasno sliko izvoznih držav in da lahko spremenijo ali ukinejo carinjenje oziroma tarife, s tem pocenijo izdelke in olajšajo uvoz. Ti podatki zajemajo nekaj let, vsaj do 2017, da dobijo najnovejšo sliko o glavnih izvoznicah.

Kaj zajema nova kategorija covid-19? - Podatke o količini oziroma vrednosti blaga: ker se številne države soočajo s pomanjkanjem medicinskih izdelkov, potrebnih za bolnike s covidom-19, potrebujejo informacije o državah, ki lahko izvozijo to blago. Takšne informacije se lahko uporabijo tudi za oceno glede na države, iz katerih že uvažajo to blago/izdelke. - Preučevanje trgovinskih ovir: države lahko poiščejo tudi tarifno stopnjo, ki jo na to blago uvedejo različne države izvoznice. Uporabniki lahko te podatke poiščejo in pridobijo s tarifnimi podatki po državah. To zagotavlja informacije o dvostranskih tarifah na ravni držav glede na blago, vključno z državami z največjimi ugodnostmi (MFN) in uporabljeno tarifo.

Za sestavljanje podatkov o trgovini, povezanih s covidom-19, so uporabili kode harmoniziranega sistema (HS) s seznama medicinske opreme covid-19 2. izdaja, ki sta ga pripravili Svetovna carinska organizacija (WCO) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Tako lahko s tem orodjem, če kliknete na povezavo za HS902780, dobite podatke o uvozu in izvozu instrumentov in aparatov za fizikalne ali kemijske analize, merjenje ali preverjanje viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti, za merjenje toplote, zvoka ali svetlobe, piše European Custom Portal. V letu 2018 je bilo z opremo, ki spada pod HS902780, opravljenih za več kot 10 milijard evrov transakcij. Največji izvozniki so Evropska unija in Združene države Amerike. Vse te produkte, denimo centrifuge, se uporablja za različne teste in eksperimente. Ker pa so zdaj bolj potrebni za borbo proti pandemiji, jih je Svetovna banka spravila v skupno kategorijo pod covid-19 testi, da olajša pregled analitikom. To lahko zlahka preverite, če na WayBack Machine, ki zajema zaslone na določen dan in jih hrani za kasnejši pregled, pogledate, da aprila te dopolnitve še ni bilo, maja pa je že bila.