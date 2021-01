So hitri antigenski testi, ki jih je državi dobavilo podjetje Majbert Pharm, zanesljivi?

Test je tik pod 100-odstotno specifičnostjo in je tudi 95,9 odstotka občutljiv. Zelo visoke številke na papirju, na terenu pa je navadno drugače. V naši drugi največji bolnišnici so na primer testirali kar 19 različnih hitrih testov in ugotovili, da - tako predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen - certifikati preživijo marsikaj. "Vse te industrijske specifikacije so visoko leteče. Tam proti 100 odstotkom. V realnem okolju, to pa je urgentni center, kjer smo samo včeraj ponovno opravili 150 brisov, pa vam povem, da je občutljivost kvečjemu dve tretjini," razlaga.

Evropska agencija za zdravila (EMA) sicer priporoča, da bi bila občutljivost nad 80 odstotkov. "Po naši študiji, 80 odstotkov ne dosega noben. Nekateri se temu približujejo, drugi so neuporabni," še pravi Prosen.

Medtem pa so se testiranja s hitrimi antigenskimi testu danes začela še v Mariboru in Novi Gorici. In mnenja tistih, ki so se odločili zanje, so različna: nekateri pravijo, da testiranju popolnoma zaupajo, drugi niso tako prepričani.

Pogodbo z Majbert Pharm, težko slab milijon evrov, je 17. decembra sicer podpisal nekdanji zdravstveni minister Tomaž Gantar. Pogodba ima varovalko - država lahko odstopi od posla, če se v času testiranja ugotovi, da test ne izpolnjuje tehničnih zahtev. Gantar danes sicer pravi, da so ustanovili tako razpisno kot strokovno komisijo in da ni imel razloga, da bi dvomil v podpis.

Z ministrstva so nam danes poslali še vse certifikate - vsaj na papirjih so stvari urejene. Drugače je, kot rečeno, na terenu - na primer zaposleni na murskosoboški šoli s prilagojenim programom so imeli včeraj kar nekaj lažno pozitivnih izvidov. Šolo zato tam odpirajo šele jutri.

"V praksi se lahko izkaže, da test vendarle ne dosega teh lastnosti, ki jih je deklariral ob prodaji. Pa to velja za kitajske ali druge teste," pravi vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 na ministrstvu za zdravje Bojana Beović. In kot dodaja, je o tem na splošno težko govoriti.

In kaj ob vsem skupaj poreče Janko Jenko - nekdanji fukncionar Državljanske liste Gregorja Viranta, ki je posodil denar za omenjeni posel? Pravi, da je zavohal poslovno priložnost, da lastnika pozna, da jima je pomagal tudi pri spomladanskem nakupu podjetja Majbert Pharm. In da se je zavaroval, da bo na koncu posojen denar tudi dobil nazaj. Na vprašanje, kako to, da je posodil denar znancem iz kriptopiramidnih sistemov pa odgovarja: "Dobro vprašanje, njihovega načina življenja ne odobravam."