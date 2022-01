So maske tipa FFP2 res učinkovitejše?

Katera maska nudi boljšo zaščito? Večina je prepričana, da FFP2. Pa res? Po odgovore se odpravimo v službo za obvladovanje bolnišničnih okužb na UKC Ljubljana in na Inštitut Jožef Stefan, kjer so izvajali testiranja različnih zaščitnih mask in ugotavljali, kako maska ščiti tistega, ki jo nosi.

"Materiali tako kirurških kot mask FFP2 so imeli primerljive filtracijske lastnosti. Učinkovitost samih mask je najbolj odvisna od tega, kako se ta prilega obrazu," pojasnjuje Maja Remškar z Inštituta Jožefa Štefana.

Da maska FFP2 zaobjame cel spodnji del obraza, pokaže Tatjana Štraus z UKC in opravi test tesnenja, ko vanjo pihnemo. "Nam maska res tesni? Ko sem naredila 'fit testing', mi maska ne tesni. Zdrsnila mi je pod nosni koren, če bom govorila še dalj časa, mi bo maska polzela naprej, kar pomeni, da jo bom imela sredi nosu. Se pravi, da maska ni opravila 'fit testinga' in ni ustrezna. To je problem vseh mask FFP2, ki imajo zanko za ušesi," pojasnjuje Štrausova.

Bi se masko tega tipa dalo prilagoditi tako, da bi tesnila? Štrausova odgovarja: "Ne, maska mi je zdrsnila navzdol, ko sem začela govoriti ali ko sem se obrnila, maska ni primerna."