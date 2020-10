So prozorne zaščitne maske dobra alternativa kirurškim in pralnim?

Široki nasmeški, bleščice ali mačka, ki kaže jezik. Če so spletni prodajalci še pred kratkim tekmovali, kdo bo na tržišče dal masko z najprivlačnejšim potiskom, vse več proizvajalcev svoje stave zdaj polaga na popolnoma drugačen koncept.

'Maske, ki naj bi blokirale novi koronavirus, ne pa našega nasmeška', so si svojo pot utrle tudi na slovensko tržišče, na podoben model denimo prisega poslanec LMŠ Jani Möderndorfer. A stroka nad tovrstnimi maskami ni navdušena.

Prozorne maske omogočajo, da kapljice letijo čez njihov rob, opozarja dr. Bojana Beović, vodja strokovne skupine za covid-19. "Virusi so tipični nanodelci, ki se ne podrejajo toku zraka, to pomeni, da vizirska maska takih delcev ne more ustaviti," pa pojasnjuje dr. Maja Remškar, vodja centra za mikroskopijo in detekcijo nanodelcev IJS.