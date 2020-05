So življenja starejših vredna manj?

Odziv vlade na očitke, da so med pandemijo starejšo generacijo pustili na cedilu, še po nekaj dneh buri duhove, tistim, ki opozarjajo na najmanj neprimerno izbiro besed, pa se je pridružila tudi predsednica sicer koalicijske stranke Desus Aleksandra Pivec . " V stranki Desus obsojamo neprimerno izražanje glede starejših ljudi na vladnem Twitter računu. Vsa življenja so izjemno dragocena. Starejši ljudje si zaradi svojega prispevka za celotno družbo zaslužijo dostojno in spoštljivo obravnavo, za kar si bomo v DeSUS vedno prizadevali, " je zapisala na Twitterju.

S tem se je odzvala na sledečo izjavo vodje strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović , ki so jo posredovali tudi na vladnem Twitter računu: " Soočiti se moramo z dejstvom, da med starostniki, zlasti med oskrbovanci domov za ostarele, živi veliko ljudi, ki se jim življenje počasi izteka. Tudi pri njih premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z novim koronavirusom, ni smiselno. V bolnišnico takih stanovalcev ne premeščamo tudi v primeru drugih okužb, ki se pogosto pojavijo ob koncu življenja." Beovićeva je dodala še, da je tudi zdravljenje v bolnišnici tvegano, saj zlasti starostnike poleg bolnišničnih okužb in vseh zapletov intenzivnega zdravljenja ogroža tudi t. i. hospitalizem. "Številni starostniki se po premestitvi v bolnišnico psihično močno spremenijo, saj se težje prilagajajo tujemu okolju, in to je zanje pogosto usodno," je pojasnila.

Verjetno so izjeme, a dejstvo, da je za covid-19 zbolelo 322 stanovalcev domov starejših, v bolnišnico pa jih je šlo 53, in 86 jih je zaradi bolezni covid-19 umrlo. To ne kaže na preveliko skrb do starejših. Pomoči domovom starejšim ni bilo dovolj. Vsa čast zaposlenim, da so vztrajali.

Tudi trditvam, da so vsi starejši, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, to tudi dobili, ne verjame. "Ne smemo se slepiti, da je vsak, ki je potreboval bolnišnično oskrbo, to tudi dobil. V domu starejših ni na voljo zdravnik 24 ur na dan in niti ni dovolj osebja zdravstvene nege, opreme in zdravil, ki bi ti omogočali ustrezno pomoč, napotitev v bolnišnico ali dostojno smrt brez bolečin, če bi se sam za to odločil," je zapisala v svojem odzivu. Obolelim se namreč stanje lahko hitro poslabša in brez pomoči v bolnišnici je izid gotovo slabši.

Biserka Marolt Meden je prepričana, da je vlada domove starejših pustila na cedilu. Imeli so hude težave z zaščitno opremo, epidemija pa je zaostrila tudi že tako pereče kadrovske težave. Nenadoma v domovih ni bilo več dijakov in študentov zdravstvenih šol, prostovoljcev in sorodnikov, ki so dotlej lahko razbremenili osebje in stanovalcem posvetili prepotrebno pozornost. Rešitev je bila na dlani, a se zanjo niso odločili. "Vsem domovom bi morali odločevalci takoj priskočiti na pomoč z zaščitno opremo in predvsem s kadri, ki so ostali doma, ker zdravstveni sistem ni izvajal elektivnih storitev v bolnišnicah, zaprle so se specialistične ambulante, zobozdravstvene ambulante, zdravilišča … Pa tega minister za zdravje z odlokom ni naredil. Verjetno je bilo tudi pravočasnega testiranja premalo," je razmišljala.