Soba, lokal in učilnica: kako se koronavirus širi po zraku?

Vse od prvih primerov množičnih okužb s koronavirusom strokovnjaki opozarjajo, da se virus širi kapljično. To pomeni, da je za prenos okužbe potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 metra). Možno je tudi, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, a za zdaj je potrditev prenosa okužbe na ta način zelo malo. Zanimivo je, da se je vse od začetka pandemije zelo malo govorilo o prenosu okužbe z aerosoli, čeprav je zadnje čase vedno bolj jasno, da imajo ključno vlogo pri širjenju okužbe. Aerosoli so očem nevidni delci v zraku, ki med dihanjem prehajajo v zrak, njihova količina pa se z govorjenjem in kričanjem v prostoru povečuje.

Če primerjamo dihanje, govorjenje in kričanje oziroma glasno prepevanje, lahko vidimo, da se količina aerosolov v zraku povečuje z govorjenjem in je najvišja, kadar na ves glas kričimo. Ugotovili so, da med glasnim govorjenjem v prostor sprostimo 50-krat večjo količino aerosolov glede na stanje, ko smo tiho in zgolj umirjeno dihamo. Z vsako minuto govorjenja je v prostoru, ki nima zračenja, vedno več nakopičenih aerosolov, kar posledično prinaša večje tveganje za okužbo. Znanstveniki so dokazali, da lahko aerosoli, ki nastanejo med dihanjem s koronavirusom okužene osebe, okužijo zdravo osebo, ki se bo v prostoru zadrževala več kot le nekaj minut in to v radiju kar petih metrov. Dlje kot bo oseba v prostoru, večja je možnost okužbe. Ustrezna razdalja za zaščito pred okužbo tako nikakor ni 1,5 metra. Namreč, z aerosoli so se okužile tudi osebe, ki so bile od okuženega oddaljene dva in več metrov. Večina teh okužb pa se je seveda zgodila v zaprtih prostorih, kjer je bilo prezračevanje pomanjkljivo.

Novinarji časnika El Pais so na osnovi teh ugotovitev in modela, ki ga je pripravila skupina znanstvenikov, ki jo vodi profesor Jose Luis Jimenez z Univerze v Koloradu, pripravili tri različne scenarije širjenja okužbe prek aerosolov.

Ugotovili so, da je prenos okužbe prek aerosolov največji v zaprtih prostorih, tveganje za širjenje okužbe pa lahko zmanjšamo, če se držimo vseh ukrepov, ki veljajo v družbi za preprečevanje širjenja okužbe. Ti so: dosledno nošenje zaščitnih obraznih mask, ustrezna medosebna razdalja, krajši čas zadrževanja v prostoru ter zadostno in ustrezno zračenje.