Pomagali 118 bolnikom po covidu-19 in odpovedi dihal: Nekateri še vedno nočejo razumeti, kako se vse sesuva

"Prve bolnike po težkem poteku covida-19 smo sprejeli maja lani. Torej približno dva meseca po razglasitvi epidemije je že bil prvi primer, da je bolnik prišel na naš inštitut," razloži Novak.

Prvi val so, ob zaprtju države, izpeljali relativno dobro, imeli so le šest bolnikov, ki so potrebovali njihovo pomoč. Potem je bilo poleti in še nekje do oktobra zatišje, z drugim valom epidemije, ki je bil lani jeseni, pa se je priliv bolnikov močno povečal, in pred letom dni se je začel bolj intenziven sprejem teh bolnikov, ki so nato prevladali na oddelku za rehabilitacijo bolnikov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji.

Do sedaj so sprejeli 118 bolnikov po covidu-19 in odpovedi dihal. Na oddelek so že pred epidemijo sprejemali bolnike po kritičnih boleznih – po hudih okužbah z odpovedjo dihal, ki so potrebovali umetno ventilacijo, po hujših poškodbah, kjer je bila prav tako potrebna ventilacija, po večjih kirurških posegih v trebuhu, prsnem košu … Vendar je bilo teh bolnikov bistveno manj kot v času covida-19, ko se je spremenil tudi način dela.

Pa ne le zaradi številčnosti, ampak ker imajo bolniki po težkem poteku covida-19, bistveno več težav ob sprejemu, zato tudi rehabilitacija traja dlje. Kapacitete je bilo treba prilagoditi, kar pa pomeni, da na primer ne morejo sprejemati kroničnih bolnikov, ki se jim stanje poslabša. "V času "lockdowna" smo imeli srečo, ker so se ljudje več zadrževali doma, bilo je manj prometa in s tem manj nesreč, tako da smo imeli manj hudih poškodovancev. Zdaj, ko je družba odprta, pa je drugače. Mi se seveda trudimo, da sprejmemo vse, ki potrebujejo našo pomoč, se pa čakalna doba daljša," opozarja Novak.

Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da so bili bolniki, ki pridejo k njim, zdravljeni na enotah intenzivne terapije, priključeni so bili na ventilator in so zato pogosto nosilci bolnišničnih bakterij. "To so bakterije, ki živijo v bolnišničnem okolju in so razvile odpornost na običajne antibiotike. Bolnišnična pravila zahtevajo kontaktno izolacijo teh bolnikov, kar pomeni, da mora biti nekdo, ki je nosilec takšne bakterije, v sobi sam, oziroma kvečjemu z nosilcem iste bakterije. Nosilcev različnih bakterij namreč ne smemo mešati med seboj, kaj šele s tistimi, pri katerih niso prisotne. To pa nam otežuje tako nameščanje bolnikov kot izvajanje terapevtskih programov," razloži sogovornik.

"Terapevtski prostori so skupni za vse bolnike. V teh prostorih težko zagotavljamo kontaktno izolacijo, zato moramo vsaj del rehabilitacijskih programov izvajati v bolniških sobah, prav tako smo organizirali še dodaten izolirni prostor za delovno in fizioterapijo na oddelku. Delo tako lahko vseeno poteka, ampak še vedno to pomeni, da mora biti ob bolniku stalno prisoten terapevt, v začetni fazi pa pogosto tudi dva hkrati, kar predstavlja dodaten pritisk na izvajanje programov, saj je kadra vedno premalo, zgodi pa se tudi, da tudi naši zaposleni zbolijo," nadaljuje.

Ko gre za kadre, si sicer oddelki med seboj pomagajo: "Večina naših zaposlenih izpolnjuje pogoj PC, se pa še pojavijo posamezni primeri okužbe. Kot povsod v zdravstvu, tudi pri nas med zaposlenimi prevladujejo ženske, ki, ko zbolijo otroci, seveda pogosto ostanejo doma. Kot kaže pa bo kader treba še posojati covidnim bolnišnicam, kar bo še dodatno vplivalo na izvajanje naših programov."

Bolniki po covidu -19 so v primerjavi z drugimi bolniki po kritičnih boleznih ob sprejemu v slabšem funkcijskem stanju

Kljub vsemu, poudarja, program uspešno peljejo: "Dobili smo tudi nekaj okrepitev. Predvsem smo morali na našem oddelku vzpostaviti respiratorno fizioterapijo, za kar smo angažirali dve respiratorni fizioterapevtki. Prej smo na primer potrebovali eno za kakšno ure ali dve, zdaj imamo dve respiratorni fizioterapevtki za poln delovni čas, saj imajo ti bolniki tudi, ko so že pri nas, še vedno veliko težav z dihanjem."

Kdo so torej bolniki, ki prihajajo k njim na rehabilitacijo? "V primerjavi z drugimi bolniki po kritičnih boleznih so v slabšem funkcijskem stanju. Poleg dihalnih težav je običajno prisotna hujša mišična prizadetost, bolj izrazite so okvare živčevja, ki se posledično tudi popravljajo počasneje. Utrudljivost je večja, zato potrebujejo daljšo rehabilitacijo, kot kritično bolni, ki smo jih sprejemali prej, kar pomeni, da se nam je podaljšala povprečna ležalna doba. Zaradi že omenjene potrebe po kontaktni izolaciji pa imamo že tako na voljo manj postelj, saj dvoposteljne sobe pogosto postanejo izolirne, s tem pa je druga postelja nefunkcionalna."

Rehabilitacija je nujna takoj, a čakali so že tudi dva meseca

Kontaktne izolacije seveda ne potrebujejo le bolniki po covidu, ampak lahko tudi drugi, ki jih sprejemajo. In kot rečeno – večji pritisk na ustanovo, žal pomeni daljše čakalne dobe: "Rehabilitacijo bolnikov iz tretjega, spomladanskega vala, uspešno zaključujemo, so pa morali nekateri na obravnavo čakati tudi do dva meseca, če so potrebovali izolirno posteljo. Če so potrebovali navadno posteljo pa od dva do štiri tedne. Trenutno zadeve še potekajo tekoče, ker so prvi bolniki iz četrtega, jesenskega vala, šele začeli prihajati k nam."

Zakaj je rehabilitacija tako pomembna? "Ob odpovedi dihal in potrebi po umetni ventilaciji, pride tudi do okvare perifernega živčevja in mišic. Razvije se ohlapna ohromelost, mišice atrofirajo, nimajo več moči, živci impulzov ne prevajajo dovolj učinkovito, pojavi se torej slika ohlapne parapareze. Okvara je prisotna na spodnjih udih, ki so večinoma delno ohromeli, redkeje pa tudi popolnoma. Včasih so prizadeti tudi zgornji udi. Potem se to rehabilitira z okrevanjem – pomembna je tudi časovna komponenta, znotraj katere svoje naredi narava, in treningom. Živčevje se v veliki meri lahko obnovi, klinična slika se popravi, moč se povrne, funkcije se izboljšajo," razloži Novak.

Toda čakanje na rehabilitacijo v prehodnem ali domačem okolju, ker so čakalne dobe dolge, ni dobra rešitev, saj je v teh primerih čas tako zaveznik kot tudi sovražnik: "Ves čas, ko so bolniki negibni, so podvrženi številnim dodatnim zapletom zaradi ležanja. Nastanejo lahko preležanine, pride lahko do zakrčenosti kolkov, kolen, ramenskega obroča, komolcev, stopal … Vse to je treba poskušati aktivirati, razgibati. Slabšanje funkcijskega stanja zaradi neizvajanja programa lahko privede do nepopravljivih okvar. Ko je sklep enkrat zatrjen, potem ne pomaga niti povrnitev moči. Prav tako so ti bolniki še vedno dovzetni za dodatne okužbe, če ležijo, če pljuča niso predihana, če nimajo respiratorne fizioterapije, so podvrženi ponovnim okužbam, lahko se pojavi pljučnica ob že tako slabi pljučni funkciji zaradi covida-19. To bolnika ogroža tako v akutnem kot v post-akutnem obdobju brez ustrezne terapije. Bolniki, ki niso dovolj razgibani, imajo povečano možnost venske tromboze, pljučne embolije, zato prej kot takšnega bolnika spravimo na noge, bolje je, saj se tveganje za zaplete zmanjša oziroma odpravi."