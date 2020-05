Socialnovarstveni zavodi spet lahko sprejemajo uporabnike

Zavodi, kjer so nastanjeni uporabniki z okužbo, lahko nove sprejeme organizirajo le, če zagotavljajo ustrezno vzpostavitev treh con, tudi rdeče cone, namenjene okuženim. Pridobiti morajo pozitivno mnenje koordinatorjev in območno pristojnega epidemiologa.

Postopno sproščanje novih sprejemov in vračanje oskrbovancev se danes začenja v domovih za starejše, zavodih za osebe s posebnimi potrebami, varstveno-delovnih centrih, socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje ter nadomestnih oblikah bivanja in oskrbe.

Po mnenju Skupnosti socialnih zavodov Slovenije navodila ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v nekaterih pogledih niso povsem jasna in odpirajo nekaj vprašanj, zato so se v skupnosti dogovorili za srečanje s predstavniki ministrstva.

V skupnosti opozarjajo tudi, da čakalne vrste ostajajo enako dolge, "le stiska ljudi je razumljivo večja, saj domovi niso opravljali rednih sprejemov, medtem ko se potrebe po institucionalni namestitvi niso spremenile". Izpostavili so tudi kadrovsko podhranjenost, ki se je v času epidemije "več kot jasno razkrila".