Sodišče zavrnilo Janševo zahtevo po reviziji zaradi plačila odškodnine novinarki

Tako je zapisal tamkajšnji senat v zavrniti revizije v primeru novinarke Eugenije Carl proti predsedniku vlade Janezu Janši zaradi plačila odškodnine za duševne bolečine zaradi razžalitve, ki jo je vložila tožena stranka.

Vrhovno sodišče nadalje pojasnjuje, da je "med drugim ocenilo, da je podajanje vrednostnih sodb po tem komunikacijskem kanalu omejeno z (ne)obstojem prepričljive in trdne dejanske podlage. V nasprotnem primeru so lahko zapisi na Twitterju objavljeni izključno zaradi sramotitve in očrnitve posameznika."

Namen sprejete odločitve ni to, da bi posegala v jedro toženčeve svobode izražanja ali v intimni občutek tretjih oseb glede njihovega svobodnega (političnega) izražanja na spletu, še pravijo na sodišču. "Prav tako sporočilo sodbe v obravnavani zadevi ni to, da toženec ne bi smel kritizirati osrednjega nacionalnega medija ali izreči mnenja o tožničini (ne)pristranskosti ali da bi se moral vesti spodobno in politično korektno in da bi moral biti njegov diskurz argumentiran. Gre za to, da je bilo razmerje med tožničino osebnostno sfero in toženčevo svobodo izražanja porušeno do te mere, da to utemeljuje poseg v svobodo izražanja slednjega," med drugim v sodbi ugotavlja Vrhovno sodišče.