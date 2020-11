Sodišče zavrnilo oceno ustavnosti omejevanja vstopa v trgovine za starejše

Eden izmed vladnih ukrepov za zaustavitev epidemije v pomladanskem času je prinašal ureditev posebnega nakupovalnega časa za osebe, starejše od 65 let. Te so smele v živilskih trgovinah nakupovati le med 8. in 10. uro ter zadnjo uro obratovalnega časa. V vmesnem času te osebe v trgovine niso smele.

Pobudnika Jožein Nina Vidicsta trdila, da je bila takšna ureditev do starejših oseb diskriminatorna. Oba delata kot sodnika in sta s potrdilom okrožnega oz. višjega sodišča v Mariboru izkazovala, da v času, ki jima je bil odrejen za nakup živil, v trgovine nista mogla, ker sta bila v službi.

A sodišče se vsebine odloka ni lotilo, saj je ocenilo, da pobudnika nista dokazala pravnega interesa. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko namreč da tisti, ki izkaže svoj pravni interes, ta pa je podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj, so v odločitvi zapisali sodniki.

Pobuda mora zato vsebovati podatke, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Pobudnik mora predložiti tudi ustrezne listine, na katere se sklicuje za utemeljitev svojega pravnega interesa.