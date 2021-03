Sodniki se že cepijo, tožilci pa ne vedo, zakaj niso na prednostnem seznamu

Strategija cepljenja predvideva, da se med prednostne skupine uvrsti med drugim ustavno sodišče in zaposlene v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema. Kot so nam potrdili v Slovenskem sodniškem društvu (SDD), so cepljenje sodnikov že začeli v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja.

Na ljubljanskem območju, ki ga po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) koordinira vrhovno sodišče, se je najprej začelo na prvostopenjskih sodiščih, za katera ocenjujejo, da so najbolj izpostavljena, kar se tiče kontaktov s strankami. "Glede na naravo dela na sodiščih, kjer je težko ločiti med zaposlenimi po naravi nalog, ki so nujne za delovanje sodnega sistema, so do cepljenja upravičeni tako sodniki kot tudi sodno osebje,"so pojasnili za STA.

Medtem pa enako ne velja za tožilce in odvetnike, ki tako po prejšnji posodobitvi strategije cepljenja kot po včerajšnji, že četrti, ne spadajo v prednostno skupino. Na Vrhovnem državnem tožilstvu so nam namreč potrdili, da se na državnih tožilstvih cepljenje državnih tožilcev in zaposlenih proti covidu-19 še ni začelo. "Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno državno tožilstvo RS sta že pisala na ministrstvo za zdravje in predlagala uvrstitev državnih tožilcev in državnotožilskega osebja na prioritetni seznam, vendar odziva še nismo prejeli," so nam pojasnili.

Odziv ministrstva čaka tudi Odvetniška zbornica Slovenije. Ta je ministrstvoma za zdravje in za pravosodje sprva v začetku januarja, nato pa še v začetku marca, posredovala predlog za uvrstitev odvetnikov kot dela pravosodja v prednostno skupino za cepljenje. Da se vse deležnike v pravosodju predlaga v prednostno skupino za cepljenje, so ministrstvu za pravosodje predlagali tudi na skupnem sestanku deležnikov pravosodja, ki ga je vrhovno sodišče sklicalo na pobudo odvetniške zbornice.