Šole in fakultete z odzivom zadovoljne, a pogrešajo srečanja v živo

Za bodoče dijake in študente danes in v soboto potekata informativna dneva, ki so ju šole in fakultete letos zaradi epidemije pripravile virtualno. Ob tem pogrešajo srečanja z bodočimi dijaki in študenti v živo, z dosedanjim odzivom pa so zadovoljni, so povedali na nekaterih šolah in fakultetah.

Ravnatelj Srednje zdravstvene šole v Slovenj Gradcu Blaž Šušelje z odzivom bodočih dijakov na dopoldanski predstavitvi prek Zooma zadovoljen, čeprav je bilo nekoliko nenavadno, saj so navajeni informativni dan izvesti v živo z obiski na šoli, je dejal. Bodoči dijaki srednje zdravstvene šole so bili z virtualno predstavitvijo prikrajšani za spoznavanje prostora, v katerem poteka pouk, pa tudi za pravo vzdušje na šoli, je ocenil. Ob predstavitvi v živo letos tudi niso imeli pripravljenega kulturnega programa, ki ponavadi spremlja informativni dan, predvsem so se osredotočili na to, da bodočim dijakom podajo čim več jasnih in izčrpnih informacij, je poudaril. Že v minulih tednih so sicer na osnovne šole poslali video predstavitve, na katerih so njihovi dijaki in profesorji predstavili poklice, za katere izobražujejo na Srednji zdravstveni šoli v Slovenj Gradcu, kjer za prihodnje šolsko leto računajo na tri razrede prvega letnika programa zdravstvena nega in en razred programa bolničar negovalec.

Devetošolec iz Logatca, ki se je udeležil virtualne predstavitve Gimnazije Jurija Vege v Idriji, je ocenil, da je bila predstavitev zelo koristna. "Posebej me je pritegnilo, ker imajo zelo dobre športne ekskurzije, zelo zanimivi so se mi zdeli programi mednarodnih izmenjav. Učitelji so se zelo dobro pripravili, tudi tehnično je predstavitev potekala brez težav," je povedal. Gimnazija se mu zdi prijetna, na takšno šolo bi se, kot je dejal, vsekakor vpisal. "Iz predstavitev dijakov sem dobil občutek, da se tu dobro počutijo, povedali so tudi, da so učitelji vedno pripravljeni pomagati. Dobra se mi zdi tudi velika izbira tujih jezikov. Sem pa vesel, da sem se lani udeležil informativnega dneva v živo, ker tako dobiš veliko boljši občutek o šoli, čeprav je bila tudi virtualna predstavitev dobra," je še povedal.

Letošnji informativni dnevi potekajo nenavadno – virtualno.

Z današnjim potekom informativnega dne je zelo zadovoljna tudi dekanja Fakultete za farmacijo Univerze v LjubljaniIrena Mlinarič-Raščan. Danes ob 10. in 13. uri so pripravili splošne predstavitve študijskih programov prek Zooma, bodočim študentom ponujajo predstavitvena gradiva in video predstavitve, vključijo se lahko v klepetalnice s študenti in profesorji. Po prvi predstavitveni uri je dekanja dejala, da pogreša srečanja z bodočimi študenti v živo, je pa zanimanje, ki so ga izkazali na srečanju na daljavo, zelo dobro. Novim okoliščinam se je prilagodila tudi Dijaška organizacija Slovenije, ki je v sodelovanju s študentskimi organizacijami pristopila k pripravi informacij o visokošolskih zavodih, s katerimi želijo dijakom pomagati pri izbiri študija. Ker želijo dijakom predstaviti tudi vidik trenutnih študentov, njihovih bodočih kolegov, bodo na spletnih straneh dijaške organizacije objavili pisne in video predstavitve fakultet in univerz, ki bodo dijakom na voljo tudi v prihajajočih mesecih, so sporočili iz dijaške organizacije.