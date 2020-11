Šole ostajajo zaprte? 'Realno je pričakovati, da bo vse skupaj trajalo mesec dni'

Glede na razvoj epidemije pri nas lahko pričakujemo, da bo vlada ukrepe jutri podaljšala. To je že sinoči v nagovoru nakazal premier Janša. Prav tako bo vlada jutri odločila, kaj bo s šolami. Je pa zdravstveni minister že potrdil, da so pozitivno ocenili 17 hitrih testov, ki so, kot pravi, dovolj zanesljivi in varni. Na začetku naj še ne bi testirali celotnega prebivalstva, ampak le zaposlene v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, policiji in civilni zaščiti. In kdaj bi začeli testirati?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:15 audio-control-play-line Iz 24UR: Podaljšanje ukrepov? 03:59 audio-control-play-line Iz SVETA: Kaj bo s poukom? icon-chevron-left icon-chevron-right