Šole prejele okrožnico o modelu C, MIZŠ: To ne pomeni, da prehajamo na ta način pouka

Po poročanju Večera so osnovne šole danes zjutraj prejele okrožnico, iz katere izhaja, da bo pouk v primeru poslabšanja epidemiološke slike potekal po tako imenovanem C1 modelu. Ta predvideva, da bi se pouk v šolah nepretrgoma izvajal za učence od 1. do vključno 5. razreda, medtem ko bi se učenci od 6. do 9. razreda v šoli tedensko izmenjevali. Prvi teden naj bi bili v šolah učenci 8. in 9. razredov, medtem ko bi se učenci 6. in 7. razredov šolali na daljavo, naslednji teden pa bi se zamenjali.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki ga vodiSimona Kustec, so na naše vprašanje, ali to pomeni, da bodo o tem razpravljali že na današnji vladni seji, odgovorili, da temu ni tako.

Preko e-pošte so nam dodatno pojasnili, da je ministrstvo ravnateljem danes res posredovalo dopis, "s katerim smo jih želeli zgolj seznaniti z morebitno spremembo organizacije in izvedbe pouka v osnovnih šolah v primeru slabšanja epidemiološke slike". Izpostavili so, da so dopis posredovali zgolj informativno "in z namenom, da bodo osnovnošolski vzgojno-izobraževalni zavodi seznanjeni in pripravljeni na morebitno spremembo izvedbe pouka".

Kot so še dodali, so dopisu priložili tudi podrobnejša navodila Zavoda RS za šolstvo v primeru izvajanja modela C1-OŠ, ki so ga pripravili skupaj z ravnatelji nekaterih osnovnih šol in Zavodom za šolstvo.

Vlada bo sicer na današnji seji pretresala protikoronske ukrepe. Po naših neuradnih informacijah zaostrovanja ukrepov ni pričakovati. Medtem je Jelko Kacinpotrdil, da bo vlada med drugim odločala tudi o dopolnitvi cepilne strategije, tako da bo prednost pred zaposlenimi v kritični infrastrukturi dala starostni skupini od 75 do 50 let.