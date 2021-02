Šole v Nemčiji množično naročajo izum očeta štirih otrok

O tem kdaj in kako se bodo spet odprle šole, se sprašujejo tudi v Nemčiji. Za hitrejšo vrnitev v običajne tirnice bi lahko poskrbel izum očeta štirih otrok, ki je razvil učinkovit prezračevalni sistem. Potencialno okužen zrak, ki ga otroci izdihavajo, je topel in se zato dviguje. Cevi inovativnega prezračevalnega sistema, ki se raztezajo po vsej učilnici, pa ga točkovno posrkajo, še preden bi se virusi razširili po prostoru. Doslej so ga namestili v treh šolah, naročila pa dežujejo iz vse Nemčije.

