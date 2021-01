Šole v Zasavju vlado pozivajo k vnovičnemu odprtju šol in vrtcev

Vladi so predlagali, da se v sistemu določanja regijske epidemiološke slike pri šolah in vrtcih naredi izjema zaradi specifike področja ter pomena izobraževalnega in socializacijskega procesa za razvoj otrok. V Zasavju, ki je najmanjša statistična regija, na splošno statistiko izrazito vplivajo tudi okužbe v domovih za starejše, je ocenil svet regije.

Zato so župani zasavskih občin vlado pozivali, naj znova premisli njihove argumente in razveseli številne starše, zaposlene in predvsem otroke ter zaprtje šol in vrtcev veže na vsakokratne ponedeljkove rezultate testiranj, ki bodo dala najbolj relevantno sliko stanja.

Člani sveta pa se zavedajo, da ima vlada vnaprej pripravljen model za sproščanje ukrepov po posameznih regijah, vendarle pa si želijo, da v teh težkih časih s skupnimi močmi premagajo epidemijo in ohranijo optimizem ter dobro voljo med zaposlenimi, starši in med otroki, ki so se iskreno razveselili ponovnega odprtja šol in vrtcev.

Dodali so tudi, da so bili na ponedeljkovih testiranjih šolskih delavcev v 24 enotah vrtcev in 25 enotah šol pozitivni le trije strokovni delavci. "Ker se bo testiranje vseh strokovnih delavcev šol in vrtcev znova izvedlo vsak ponedeljek, bi pričakovali, da bodo pristojni šele na podlagi morebitne slabše epidemiološke slike v posameznih enotah vrtcev in šol pouk ponovno zaustavili," so še zapisali člani sveta zasavske regije.