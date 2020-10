Ministrstvo sporoča: šole vožnje lahko delujejo

Na AVP so nam potrdili, da se stanje z novim odlokom ne spreminja, šole vožnje in izpitni centri torej delujejo še naprej. Zaradi zdravstvene situacije je do nadaljnjega zaprt samo izpitni center Ptuj.

Vse od vikenda so se na nas obračali bralci z vprašanji glede delovanja šol vožnje. Zanimalo jih je, ali te lahko kljub odloku o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev opravljajo svoje delo in ali bodo kandidati lahko pristopali na izpite.

Ministrstvo: Veljata začasna delna omejitev gibanja ljudi in prepoved zbiranja

Danes pa so nam odgovorili tudi z omenjenega ministrstva. Kot so zapisali, sprejeti odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS ne velja na področju prometa. "Sem sodijo vsa usposabljanja na področja prometa, registracijske organizacije, tahografske delavnice in tehnični pregledi,"so zapisali.

Dodali pa so, da je pri tem treba upoštevati vse določbe veljavnega Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2 ter priporočila NIJZ. To torej pomeni, da morajo avtošole med vožnjo ostati znotraj svojih občin.