Prišli smo v rdečo fazo, se bodo vrtci in šole odprli?

Epidemiološka slika v državi se počasi izboljšuje. Iz črne faze smo tako prešli v rdečo , v kateri so predvidena nekatera sproščanja, med njimi tudi odprtje vrtcev in osnovnih šol za prvo triado. O omenjenem ukrepu bo na današnji redni tedenski seji razpravljala vlada.

Včeraj premier Janez Janša sicer ni želel ugibati kaj se bo zgodilo v ponedeljek, je pa povedal, da lahko nastopi pogoj, da se začnejo ukrepi sproščati po posameznih regijah in da bi šli v šole in vrtce po programu C, kar pomeni, da bi bili razredi manjši in da bi morali držati varnostno razdaljo, a je hkrati dodal, da večjega sproščanja ni mogoče pričakovati.

K čimprejšnji vrnitvi otrok v vrtce in šole sicer pozivajo tako šolniki kot drugi strokovni delavci v izobraževanju. Včeraj so pobudo na pristojne naslovili tudi ravnatelji Združenja ljubljanskih vrtcev , njihovo pobudo pa so danes podprli tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Kot so zapisali, soglašajo s pozivom k polnemu odprtju vrtcev za vse otroke, ob čemer pa naj se vzpostavi tudi sistem za varno vključevanje vseh otrok. Hkrati tudi menijo, da je ob omogočanju vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih treba izvesti tudi vse potrebne priprave in pripraviti ukrepe za čimprejšnje odprtje tudi še vsaj prve triade osnovnih šol.

Da je treba vrtce in šole nujno odpreti čim prej, opozarjajo tudi svetovalni delavci, ki so v času epidemije opazili velike spremembe, med njimi tudi negativne. Svetovalni delavci pritrjujejo opozorilom raziskovalcem in strokovnjakom na področju zdravja in znanja otrok, ki opozarjajo na vsesplošni upad kakovosti znanja in gibalnih sposobnosti, na drugi strani pa na porast čustvenih in vedenjskih težav.

Kot pojasnjujejo, vključenost v redne organizirane vzgojno-izobraževalne procese izjemno pomembno vpliva na razvoj posameznikov, za zdrav razvoj pa je še posebej ključnega pomena v družinah, kjer so resursi za domače izobraževanje omejeno. Odgovorne zato pozivajo, da v čim krajšem času pripravijo načrt varnega obratovanja vrtcev, šol in domov, ki bo upošteval najbolj ranljive skupine in njihove potrebe. Jasno je namreč, pravijo, da v času pandemije nastaja razvojna škoda tako na posameznikih kot na samem izobraževalnem sistemu, zato predlagajo, da se prioritetno oblikuje strategija za bolj intenzivno preventivno delo v vzgoji in izobraževanju na področju psihofizičnega zdravja v obdobju, ko bodo vzgojno-izobraževalne ustanove spet v celoti odprle svoja vrata.