Šolniki in starši: Ne le prva triada, v šolo naj se čim prej vrnejo vsi otroci

Svet staršev ene od ljubljanskih osnovnih šol je ogorčen ob novici, da vlada dodatno odpira gospodarske dejavnosti, medtem ko se pri odpiranju šol dosledno drži vladnega barvnega semaforja in otroke, starejše od 10 let, sili v šolanje na daljavo.Andreja Terčelj iz Sveta staršev OŠ Prežihov Voranc je jasna: "Odpira se država, odpirajo se dejavnosti, ki so mnogo bolj rizične, otroci pa ostajajo doma ..."

Pred dnevi so že poslali protestno pismo ministrici, zdaj z ravnatelji sestavljajo nov apel za odprtje šol, a njihovi pozivi ves čas ostajajo brez odgovorov.

Dnevno sestankujejo tudi učiteljski zbori in ravnatelji. Celoten aktiv ljubljanskih ravnateljev je sinoči sklenil, da je treba k pouku čimprej vključiti tudi drugo in tretjo triado.

"Bolje, da se okrni program, pa da pridejo vsaj malo v šole, kot pa da so ves čas, permanentno doma," meni tudi ravnatelj OŠ Prežihov Voranc Marjan Gorup.

Če odločevalci pri oživljanju gospodarstva očitno lahko najdejo luknje v postavljenem semaforju sproščanja in odpirajo dejavnosti, naj jih pa še pri šolstvu, je apel ravnateljev ministrici. "Glede četrtega in petega razreda bi bilo bolje, da pridejo, pa da varstva ni ali pa da zadnja triada pride k pouku po pol oddelka vsak drugi dan," pravi Gorjup.

Da je zapiranje za zidove doma nenaravno stanje za otroke, še opozarja. In pri izmenjavi mnenj s šolami po državi dobivajo ljubljanski ravnatelji v pobudi za vračanje otrok v razrede podporo z različnih koncev Slovenije. Šolniki upajo na čimprejšnje odprtje šol.

In medtem ko šolnike in starše skrbi, kako dolgo bodo otroci še doma, šolski inšpektorat danes s kaznimi žuga staršem, katerih otroci prve triade v skupnih prostorih šol ne bodo nosili mask.