'Otroci zadnji, ki bi zapustili prizorišče, če se začne država zopet zapirati'

Zaradi novih oblik koronavirusa v Sloveniji je bil včeraj tudi nujni sestanek na ministrstvu za šolstvo, na katerem so govorili o tem, kako organizirati pouk ob morebitnem porastu okužb z novimi oblikami koronavirusa. Bodo tudi šolarji, ki so komaj spet stopili v šole, žrtve novih sevov? Kaj so govorili in kakšne rešitve so na mizi za šolarje, je v oddaji 24UR ZVEČER povedal ravnatelj Marjan Gorup, ki je bil na tem sestanku.

"Vsi se trudimo, da šolarji ne bi ostali doma, ker je bilo pouka na daljavo že toliko, da si zdaj tega skoraj ne moremo več privoščiti, če želimo ustrezno oceniti učence in podati vso snov do konca šolskega leta. Pogovarjali smo se o različnih modelih, o tem, kako zmanjšati število učencev ob porastu okužb, tako da bi lahko šola še naprej normalno funkcionirala," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca Marjan Gorup. Kritične točke so predvsem razdeljevanje kosil, je omenil. Model, ki je prevladal oziroma s katerim se je večina strinjala,predvideva, da bi na predmetni stopnji pouk izmenično obiskovala šesti in sedmi ter osmi in deveti razred – torej bi bila dva oddelka naenkrat en teden v šoli, en teden pa doma. PREBERI ŠE Bodo otroci lahko ostali v šolah kljub slabšanju epidemioloških razmer? Gorup je prepričan, da je glavna naložba v teh težkih časih to, da so otroci v šolah. Kot pravi ravnatelj, so tudi učenci in učenke prepričani, da je pouk v živo tisto, kar potrebujejo. "Oni naj bi bili zadnji, ki bi zapustili prizorišče, če se začne država zopet zapirati," je dodal. "Dejstvo je, da ni strokovnjaka, ki bi lahko pouk organiziral tako, da ne bi nastala nobena kolateralna škoda. Prvi cilj je, da čim več otrok čim dlje obiskuje pouk, drugi, da se čim več predmetnika realizira do konca šolskega leta, tretji pa, da bo organizacija taka, da ne bo potrebe po dodatnem zaposlovanju učiteljev, ki jih v resnici nimamo–torej s kadri, ki jih imamo, optimalno izpeljati pouk,"pravi Gorup, ki meni, da veliko modrovanja ni možnega in da si stroka želi, da bi otroci čim več pouka imeli v živo. "Načrt bi bilo najbolje napraviti v naslednjih dveh, treh dneh," še zaključuje. icon-expand