NIJZ: Karantena na domu ni prostovoljna, ampak obvezna

Število okužb z novim koronavirusom narašča tudi v vzgoji in izobraževanju, posledično je vedno več šolarjev v karanteni, šolanje zanje pa poteka na daljavo. Na NIJZ poudarjajo, da za otroke, ki jim je odrejena karantena na domu, veljajo enaka navodila kot za ostale.

Okuženih s koronavirusom je v Sloveniji iz dneva v dan več. V ponedeljek so tako potrdili 1393 novih okužb, kar znaša 24,6- odstoten delež pozitivnih testov. Število okuženih narašča tudi v vzgoji in izobraževanju. Glede na podatke, je bilo v zadnjem tednu, do 12. septembra, v vzgoji in izobraževanju novih potrjenih primerov 5.632, od tega je bilo 2.242 okuženih, starih do 18 let.

Naraščanje števila okuženih v vzgoji in izobraževanju pa pomeni tudi vedno več karanten za šolajoče otroke. Če pri učencu ali učitelju potrdijo okužbo na novi koronavirus, morajo namreč vsi, ki so bili v visokorizičnem kontaktu z okuženim, v karanteno na domu, kar pomeni, da se za celoten razred šolanje preseli na daljavo oziroma na dom. Staršem učencev, ki so bili v stiku z okuženo osebo šola tako pošlje pismo NIJZ, v katerem sporoči, da so v razredu potrdili okužbo na koronavirus, zaradi česar se bo šolanje v času karantene razreda izvajalo na daljavo. Na NIJZ poudarjajo, da tako za predšolske otroke kot učence in dijake, ki so v karanteni, veljajo enaka navodila kot za vse ostale. Karantena tako za vse traja 10 dni in po Zakonu o nalezljivih boleznih karantena na domu ni prostovoljna, temveč obvezna. Nadzor nad spoštovanjem ukrepa karantene na domu izvaja zdravstveni inšpektorat.

icon-expand Domača karantena FOTO: Dreamstime

Na NIJZ sicer pojasnjujejo, da obstajajo tudi izjeme, ki jim kljub visokorizičnemu stiku ni treba v karanteno. Tako kot pri odraslih, velja tudi za mladostnike, da v karanteno na domu ni treba cepljenim in prebolevnikom. Prav tako pa karantena na domu ne velja za ožje družinske člane tistih oseb, ki so bili v stiku z okuženo osebo. "V karanteno so vedno napoteni le visokorizični kontakti okužene osebe. Tako je tudi v primeru visokorizičnega kontakta v VIZ. To pomeni, da je v karanteni na domu predšolski otrok/učenec/dijak, ki je v VIZ imel visokorizični kontakt, njegovi starši pa zaradi tega kontakta niso v karanteni na domu, saj ga niso imeli," pravijo na NIJZ. A omenjen način je marsikomu nelogičen.

Bralec nam je namreč sporočil, da mora eden od njegovih otrok zaradi visokorizičnega stika v šoli biti v karanteni, medtem ko lahko njegov sorojenec normalno hodi v šolo in na druge dejavnosti, čeprav se doma družita, kar se mu ne zdi logično. A na NIJZ pojasnjujejo, da bi v primeru, če bi otrok, ki je v karanteni na domu, zbolel za covidom-19, šele potem za njega opredelili visokorizične kontakte, kamor bi spadali tudi njegovi ožji družinski člani.