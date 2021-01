Solidarnostni dodatki in pomoč podjetjem: ne pozabite oddati vlog

Starši, ki niso upravičeni do otroškega dodatka, morajo posebej zaprositi za "protikoronski" solidarnostni dodatek za otroke. Vloga je že na voljo, medtem ko jo bodo študenti, ki jim PKP 7 zagotavlja 150 evrov dodatka, lahko vložili od četrtka. Oddati je že mogoče tudi izjavo za mesečni temeljni dohodek za januar, februar in marec, samozaposleni in mikropodjetja lahko zaprosijo za brezplačne zaščitne maske, podjetja pa lahko dobijo 40 evrov na delavca za teste.

FOTO: Shutterstock

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke Zadnji protikorona paket, tako imenovani PKP 7, je predvidel 50 evrov solidarnostnega dodatka za vsakega otroka. Staršem, ki prejemajo otroški dodatek, za to ni treba storiti nič, tisti, ki ga ne, pa morajo za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 18 let, izpolniti posebno vlogo na eDavkih. Vlogo je treba oddati do 31. januarja. Zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke - brez e-identitete Zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke - z e-identiteto Staršem, ki prejemajo otroški dodatek, in rejnikom otrok, starih do 18 let, bo dodatek izplačan do konca meseca, pri ostalih pa bo izplačilo odvisno od časa oddaje vloge.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke prejme eden od staršev oziroma rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji.

Vloge za izplačilo solidarnostnega dodatka študentom na voljo od četrtka PKP 7 prinaša enkratni solidarnostni dodatek tudi študentkam in študentom, in sicer v višini 150 evrov. Vloga bo na eUpravi na voljo od četrtka, takrat bodo na voljo tudi vsa podrobna navodila in odgovori na najpogostejša vprašanja. Oddati jo bo mogoče do konca meseca."Pri izpolnjevanju vloge upoštevajte, da 30. in 31. januarja 2021 podpora ne bo zagotovljena in to ne bo razlog za neuspešno oddano vlogo," ob tem opozarjajo na spletni strani vlade.

Enkratni solidarnostni dodatek se bo izplačeval višješolskim in visokošolskim študentkam in študentom, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji na rednem in izrednem študiju, in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Tisti, ki bodo vloge oddali do 25. januarja opolnoči, bodo dodatek imeli na računih do 31. januarja, ostali pa ga bodo prejeli v februarju. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge, v katerih bodo navedeni pravilni podatki (transakcijski račun, enotna matična številka občana - EMŠO). Za vsa vprašanja se od 14. januarja 2021 lahko obrnete na Enotni kontaktni center. Izjava za mesečni temeljni dohodek za januar, februar in marec Samozaposleni, družbeniki in kmetje že lahko oddajo izjavo za mesečni temeljni dohodek za januar, februar in marec 2021. Oddati jo je mogoče prek portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki, v papirnati obliki pa ne. Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok od januarja do marca pripada tudi od 250 do 750 evrov, a samo, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta. Obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene je prav tako že na voljo v eDavkih in ga ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Samozaposleni in mikropodjetja lahko zaprosijo za brezplačne zaščitne maske Samozaposleni in mikropodjetja z največ štirimi zaposlenimi lahko na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po državi prevzamejo brezplačne zaščitne maske. Prijaviti se morajopreko elektronske pošte, po kateri bo potekala tudi vsa komunikacija, na voljo pa je pet milijonov mask. Do njih niso upravičena podjetja, ki so že izkoristila podobno ponudbo v začetku novembra, razen če bo povpraševanje manjše od ponudbe. Poziv je odprt do 22. januarja. Obrazec za pridobitev pomoči za teste na virus SARS-CoV-2 bo na voljo predvidoma 14. 1. 2021 Pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, so upravičene do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 evrov na zaposlenega na dan oddaje vloge, ki jo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do 30. 1. 2021. Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) izplača pomoč v enkratnem znesku. Pomoč za nakup hitrih testov in PCR-testov se zagotavlja tudi za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj. Upravičenec do izplačila pomoči so nacionalne panožne športne zveze, ki organizirajo tekmovanja, oziroma nacionalne panožne športne zveze, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj. Tudi v tem primeru je treba obrazec vložiti najpozneje do 30. 1. 2021. Več informacij o tem, kdo vse je v sklopu PKP 7 upravičen do pomoči in kako priti do nje, si lahko preberete v pogostih vprašanjih in odgovorih v spodaj priloženem dokumentu.