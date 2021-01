Šolniki vztrajajo, da testiranje in cepljenje ne bi smeli biti obvezni

Organizacijo testiranja so ocenili kot večinoma dobro, a hkrati opozarjajo na veliko napetost, ki se je v povezavi s testiranjem pojavila med zaposlenimi. Zmotilo jih je ravnanje vlade, ki je iz dneva v dan spreminjala stališča o prostovoljnosti oziroma obveznosti testiranja. V sporočilu za javnost so tako zapisali, da bi spoštljiva komunikacija oblasti in zaupanje v zaposlene v šolah in vrtcih pripomogla k stabilnosti in kakovosti delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema.

Dodajajo, da je testiranje koristno, a le, če je prostovoljno. Pri enakem stališču bodo vztrajali tudi glede cepljenja. Poudarjajo, da bi bilo vzgojno-izobraževalne delavce zaradi večjega učinka smiselno cepiti pred začetkom delovanja šol.

Sviz zahteva izvedbo testiranja na delovnem mestu in med delovnim časom ter z zanesljivimi testi, ki bi bili manj invazivni od sedanjih. Na posvetu so izpostavili vprašanje smiselnosti testiranja zaposlenih v vzgoji, če poleg tega niso testirani tudi učenci. Sindikat poziva vlado, naj to vprašanje čim prej naslovi in ga razreši.