Šolsko ministrstvo zavodom priskrbelo še pol milijona mask

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je še pred začetkom šolskega leta vzgojno-izobraževalne zavode zaprosilo, da otrokom, ki maske ob vstopu v šolo niso imeli, te priskrbijo. Zdaj so na ministrstvu priskrbeli še dodatnih 500.000 zaščitnih mask, ki so jih lahko vzgojno-izobraževalni zavodi prevzeli na regijskih izpostavah uprave za zaščito in reševanje.

Vlada je v petek z odlokom začasno določila uporabo zaščitne maske v vseh zaprtih javnih prostorih ter tudi na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dveh metrov.