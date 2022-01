Šolstvo in gospodarska zbornica pozdravljata možnost skrajšanja karanten

Bomo tudi v Sloveniji skrajšali karanteno za stike z okuženimi in na koliko dni? O tem odločajo epidemiologi, ki pa bodo svoj predlog najprej predstavili ministru za zdravje. Ukrep podpirajo v gospodarstvu, saj se nekatera podjetja zaradi številnih odsotnosti že soočajo s velikimi težavami. Ker je inkubacijska doba omikrona nekoliko krajša, je minister za zdravje naklonjen skrajšanju karantene z desetih na pet dni. Prekinili bi jo lahko le z negativnim testom. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so bolj previdni.

Že doslej so v šolah le s težavo zagotavljali nemoteno izvajanje pouka v živo – brez pomoči ne bi šlo, pravi predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. "Mi imamo nekaj študentov, ki nam pomagajo, da lahko vzdržujemo mehurčke, imamo kar precej odsotnosti, ne le zaradi covida. Ker pa je seveda prvo pravilo, da v službo prihajamo samo zdravi, je zadeva kar precej problematična," še dodaja. Zato Pečan, ki si želi, da bi bili karantene oproščeni vsaj še cepljeni prebolevniki, pozdravlja ideje o skrajšanju karantene: "To bi bilo verjetno vsem delodajalcem in vsem zaposlenim zelo dobrodošlo." Če bo zbolelo oziroma bo v karanteni preveč zaposlenih, pa je izhod izsili le še šolanje na daljavo. "Po zadnji okrožnici ministrstva, 31. 12., je možnost, da ob soglasju NIJZ-ja ravnatelj odredi do dva tedna šolanja na daljavo," pojasnjuje Pečan.

V izogib kolapsu šolstva, zdravstva in podjetij je ena od predlaganih možnost prekinitev karantene zaradi stika z okuženo osebo po petih dneh, a le z negativnim testom. Direktor NIJZ Milan Krek pa je včeraj dejal, da bi bila bolj varna možnost sedemdnevna karantena. Na gospodarski zbornici v vsakem primeru skrajšanje podpirajo. "Mi bi seveda bili zadovoljni, če bi bilo to pet dni plus negativen test, še posebej, če bo jasno, da prevladuje novi sev virusa. V vsakem primeru pa, kot rečeno, moramo poslušati stroko," pravi generalni direktor GZS Aleš Cantarutti.

icon-expand Bomo tudi v Sloveniji skrajšali karanteno za stike z okuženimi in na koliko dni? FOTO: Shutterstock