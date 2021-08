Štrukelj o ministrici: Če ni kos nalogi, naj prostor odstopi nekomu, ki ji bo

Ne le za študente, pogoj PCT bi lahko v prihodnjem šolskem letu veljal tudi za dijake. To predlaga strokovna skupina za covid-19, je za TV Slovenija potrdila njena vodja Mateja Logar. Vprašanje pa je, kaj to pomeni za tistega, ki pogoja ne bo izpolnjeval. Mu bomo vzeli pravico do izobraževanja, se sprašuje glavni tajnik sindikata vzgoje in izobraževanja (Sviz) Branimir Štrukelj. "Ta odgovor manjka – dokler ga ni, je to zgolj neka abstraktna ideja v smislu žuganja, ki ima neizrečeno posledico," je poudaril.

Možnost, da bi za dijake, ki pogoja PCT ne bi izpolnjevali, izvajali pouk od doma, v tem trenutku ni izvedljiva, še pravi Štrukelj, saj bi to pomenilo dodatno delo za učitelje, ki že v šoli dosegajo predpisane obremenitve. Ob tem je spomnil na neodzivnost vlade in šolskega ministrstva: "Vlada je že vse leto gluha na opozorila, da bomo prišli v kadrovske težave. Vlada nima niti načelnega odgovora," je dejal.

Še vedno ni razrešeno niti vprašanje testiranja učiteljev. Kot je znano, je vlada sprejela sklep, da hitri testi s 23. avgustom ne bodo več brezplačni, zaposleni v vzgoji in izobraževanju pa niso uvrščeni med izjeme. Ali to pomeni, da bodo morali učitelji strošek nositi sami? Nikakor ne, odgovarja Štrukelj. "Če nekomu nekaj naložiš, se v demokratičnih državah, ki vodijo socialni dialog in imajo socialno partnerstvo, najprej dogovoriš s tistimi, ki jih ukrep zadeva. Kar koli drugega je avtoritarno, je ukaz," je dejal. "Drugo, kar je pomembno: zakon je jasen. Če delodajalec predpiše nekaj, kar je v funkciji varovanja zdravja na delovnem mestu, mora stroške tudi pokriti. Zato pod nobenim pogojem ne bomo sprejeli tega, da bi stroške krili zaposleni," je poudaril Štukelj, ki dodaja, da se pri tem vprašanju ne nameravajo premakniti niti za milimeter. Na Svizu sicer zahtevajo uvedbo samotestiranja tudi za učitelje, ne le za učence in dijake.

Prav tako se zavzemajo "za prostovoljno cepljenje, ki temelji na prepričevanju, argumentih, dialogu, odgovornosti in zaupanju v učiteljstvo, pri čemer pa vemo, da je cepljenje edina pot, ki lahko omeji epidemijo", je še dejal Štrukelj. Treba je zaščititi druge in ne misliti samo nase, je dodal, a obenem poudaril, da so odločno proti uvajanju obveznega cepljenja.

Poziv ministrici: Če niste kos nalogi, odstopite mesto komu drugemu