Samotestiranje ostaja prostovoljno, s 15. novembrom pa se seli v šolske klopi

Zaradi zaostrovanja epidemioloških razmer je namreč vlada v petek zvečer sprejela dodatne ukrepe za zajezitev širjenja covida-19. Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, ukrepi za področje vzgoje in šolstva večjih novosti ne prinašajo.

Bo pa od ponedeljka v vseh javnih zaprtih prostorih obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2, maske iz blaga ne bodo več zadoščale. Zaščitna maska v zaprtih prostorih bo obvezna za vse, torej za vse učence, dijake in študente ter zaposlene.

Maska ne bo obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, za vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojitelja ter za višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado, so zapisali na ministrstvu.

Maska tudi ni potrebna za ljudi s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena. Prav tako ni potrebna za učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta ter za osebe, ki izvajajo športno vadbo.