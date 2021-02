Žnidaričeva: Gostilne nismo najeli mi. Golubović vpletene poziva k odstopu

V oddaji 24UR ZVEČER so soočili poslanca opozicije, vodjo poslanske skupine LMŠ Braneta Golubovića, in poslanko SMC Mojco Žnidarič. Govora je bilo o poslovnem sestanku, ki se je odvil v prleški gostilni. Na njem naj bi pili le vodo, Žnidaričeva in gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa usklajeno trdita, da je uporaba prostorov gostišča za poslovni sestanek zakonita. Opozicija pa: takšna dejanja v zrelih demokracijah pomenijo odstop.

"V LMŠ se nam zdi nenavadno, da politik organizira sestanek v gostilni, čeprav so te že štiri mesece zaprte. Turistična in gostinska panoga sta največji žrtvi epidemije, pomoč oziroma ukrepi pa niso zadovoljivi. Človek z integriteto, človek, ki ve, kaj je prav in kaj narobe, bi zavrnil sestanek v gostilni. Na žalost se soočamo z aroganco in napuhom te vlade," je dejal Brane Golubović, vodja poslanske skupine LMŠ.

Poslanka SMC Mojca Žnidarič, ki je sporni sestanek v gostilni tudi organizirala, je v oddaji 24UR ZVEČER dejala, da vsi v SMC spoštujejo vse veljavne odloke. "Državljanom in državljankam ne želimo dajati slabega vzgleda ali vtisa, da zakoni ne veljajo za vse enako. Popolnoma razumem ogorčenje ljudi, ki berejo ali gledajo medijske prispevke, v bistvu nepreverjene prispevke o tem, kaj naj bi se tam dogajalo. Na sestanku ni bilo nobene hrane, nobenih žabjih krakov, še manj glasbe. Ta poslovni sestanek je bil utemeljen, dovoljen in tudi zakonit," je dejala. "Zdaj, ko je nujno gospodarsko okrevanje, se je treba posvetiti ravno malemu gospodarstvu in turizmu, to je bila tudi tema–in obmejna območja," je poslanka utemeljevala sestanek. Golubović je dejal, da je zanj informacija o tem, da je dovoljeno v gostilnah organizirati poslovne sestanke, na katerih se lahko je in pije, nova. "Po našem mnenju gre za kršenje odloka, kot sem že rekel, in aroganco ministra. Samo spomnimo se ministrice Simone Kustec na prireditvi brez maske. Gre tudi za moralno sporno početje. Enostavno mi ni jasno–dejavnost gostincev je zaprta že štiri mesece, vsi v DZ dobivamo sporočila, naj nekaj naredimo, da se bodo gostilne odprle. Ampak ne, vlada reče, da morajo biti gostilne zaprte. Veste, kaj ste si privoščili? Edino odprto gostilno v Sloveniji–v njej ste imeli sestanek, druženje, in potem pravite, da niste privilegirani oziroma prvorazredni. Po več kot 100 dneh zaprtja države in policijske ure je zame to nesprejemljivo. Nekaj kilometrov stran imate prostore občine, kjer bi lahko imeli ta sestanek," je ogorčeno nadaljeval poslanec.

icon-expand Lokacija, kjer se je odvil poslovni sestanek. FOTO: Kanal A

"V medijih smo lahko zasledili, da je bilo veliko poslovnih najemov tudi na območju Kranjske Gore. Logično se mi zdi, da je ormoška obrtna zbornica prostor najela pri svojem članu. Ministru smo predstavili turistično destinacijo Jeruzalem–Slovenija in lokacija te Taverne je biser ravno med našimi vinogradi," pa je razlagala Žnidaričeva. Povedala je še, da so bili sendviči nastavljeni za pot domov in da jih mnogi sploh videli niso. Na vprašanje, ali je bil na sestanku prisoten tudi generalni sekretar stranke SMC Miha Rebolj, je ta odgovorila, da ne. Golubović je še enkrat ponovil, da bi v zrelih demokracijah politiki sami ugotovili, da morajo po takih dejanjih oditi."Zaželite si, da bi bila za vas odprta gostilna, in imate tam srečanje. Prostor za sestanke niso gostilne, to so prostori za druženje," je dodal. Žnidaričeva je ponovila, da gostilne niso najeli oni, temveč lokalna obrtna zbornica.