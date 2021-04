Na Majorki aretirali moškega, ki je z znaki okužbe hodil v službo in fitnes

Policisti so dogodek začeli preiskovati konec januarja letos po izbruhu virusa v mestu Manacor. Sodelavci moškega so policijo obvestili, da je osumljeni namerno prikrival svojo bolezen. Več dni je namreč kazal očitne simptome bolezni in vznemirjal sodelavce, a ni želel ostati doma.

Kasneje se je vendarle odpravil na PCR-test, še pred prejemom rezultata pa se je vrnil na svoje delovno mesto, obiskal je tudi tamkajšnji fitnes. V službi so njegovi nadrejeni vztrajali, naj ostane doma, a jih ni poslušal. V službo naj bi moški hodil z močno povišano telesno temperaturo, zaščitno masko pa namerno puščal na mizi, ko je zakašljal. Sodelavcem je dejal, da jih bo vse okužil, je pojasnila policija.

Ko je bilo jasno, da je bil moški na testu pozitiven, so bili njegovi sodelavci zaskrbljeni. Pet uslužbencev, ki so bili prav tako pozitivni na novi koronavirus, je nato okužilo še več svojih družinskih članov, vključno z majhnimi otroki, poroča Guardian.

V fitnesu, ki ga je obiskal moški, so zabeležili tri okužbe, tudi te osebe pa so nato virus prenesle na svoje družinske člane.

Policija ocenjuje, da je osumljeni s svojimi dejanji odgovoren za skupno 22 okužb. Nihče od okuženih sicer ni potreboval zdravljenja v bolnišnici.