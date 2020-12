Španija napovedala popis tistih, ki bodo zavrnili cepljenje proti covidu-19

Illa je v intervjuju za televizijo La Sexta poudaril, da cepljenje ne bo obvezno, bodo pa "vzpostavili register, ki ga bomo delili z evropskimi državami in ki bo vseboval informacije o tistih, ki so jim cepivo ponudili in so ga zavrnili." Minister je dodal, da dokument ne bo javno objavljen, posebno obzirnost pa bodo namenili tudi obdelavi osebnih podatkov.

Španski minister za zdravje je dejal, da bodo pandemijo premagali le, če se bodo vsi cepili, "več nas bo, boljše bo" . Španija je ena od držav EU, ki jo je epidemija najbolj prizadela, trenutno pa je v fazi cepljenja prebivalstva s cepivom Pfizerja in BioNTecha, ki ga je prejšnji teden odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA).

Podatki nedavne raziskave v Španiji kažejo na to, da se je odstotek tistih, ki so novembra zavračali cepivo, s 47 zmanjšal na 28 odstotkov.

Minister je še dejal, da bodo lokalne oblasti stopile v stik z vsakim državljanom, ko bo slednji na vrsti za cepljenje. "Ljudje, ki zavračajo cepivo, za kar menimo, da je slaba odločitev, imajo seveda vso pravico do lastne odločitve." Poudaril je, da želijo s pogovori odpraviti vse dvome o cepljenju, saj da je to edina rešitev, da rešijo življenja in končajo pandemijo.

Število ljudi, ki so v Španiji umrli zaradi covida-19, se je v ponedeljek povzpelo nad 50.000. Država je med pandemijo zabeležila več kot 1,8 milijona okužb. Spomnimo, v Španiji je od 23. do 6. ure zjutraj v veljavi policijska ura. V mnogih regijah lahko ljudje hodijo samo na delo, po zdravila ali opravljajo oskrbo otrok in starejših.