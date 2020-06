Španija predčasno odpira meje za državljane EU, na Balearske otoke 11.000 nemških turistov

Španija je sporočila, da bo predčasno odprla svoje meje za državljane EU, z izjemo Portugalske. Sprva je bilo sicer predvideno odprtje s 1. julijem, zdaj pa so se odločili, da jih odprejo že 21. junija. Ob prihodu v državo obvezna 14-dnevna karantena ne bo več predpisana. Že jutri pa bodo prve turiste iz Nemčije sprejeli priljubljeni Balearski otoki, in sicer v okviru testnega programa. V sklopu slednjega želijo španske oblasti preveriti učinkovitost varnostnih protokolov na letališčih in v hotelih.

icon-expand Plažo v Barceloni so ta konec tedna preplavili sonca željni domačini. FOTO: AP Španski časnik El Pais poroča, da bo Španija meje za državljane držav članic EU odprla že 21. junija in ne 1. julija, kot je bilo sprva predvideno. Edina izjema je sosednja Portugalska. Meja z zahodno sosedo Španije se bo odprla 1. julija, in sicer po sporu v začetku meseca, ko je Španija želela odpreti mejo brez posvetovanja s portugalsko vlado. Ob prihodu v državo 14-dnevna karantena za turiste ne bo več obvezna, končujejo pa se tudi izredne razmere v državi, kar pomeni, da bodo lahko obiskovalci prosto potovali po vsej Španiji. Od 1. julija bodo v Španijo brez obveznosti 14-dnevne karantene lahko vstopali tudi potniki iz držav izven EU, je v spletnem pogovoru z voditelji posameznih pokrajin znotraj Španije pojasnil španski premierPedro Sanchez. A kot je dodal, bo za to potreben dvostranski dogovor ob upoštevanju epidemioloških razmer v določeni državi. Balearski otoki pa bodo prve turiste sprejeli že s ponedeljkom, in sicer v okviru testnega programa. Pozdravili bodo skoraj 11.000 nemških turistov, karantena pa za njih ne bo obvezna. V Španijo bo prileteli s 47 čarterskimi leti, na otoku pa bodo morali ostati najmanj pet dni. Večino jih bodo sprejeli na Majorki, osem letov bo namenjenih na Ibizo, eden pa na Menorko. V programu bodo lahko tako sodelovali le nemški državljani, saj ima država podobno epidemiološko sliko kot Španija. Sprejem prvih turistov bo velika preizkušnja za španske oblasti. Preveriti želijo, ali varnostni protokoli na letališčih in v hotelih delujejo tako, kot so si zastavili. icon-expand Majorka bo v sklopu testnega programa sprejela 4000 nemških turistov. FOTO: AP Pri podobnem projektu želijo sodelovati tudi Kanarski otoki, a si prizadevajo za uvedbo strožjih varnostnih ukrepov. Na ministrstvo za turizem so zato že naslovili pismo, v katerem opozarjajo, da ukrepi, predlagani s strani španske vlade, niso dovolj strogi. Tamkajšnje oblasti namreč želijo, da bi pri vseh turistih opravili test na koronavirus, pripravljeni pa so ga financirati sami. Špansko ministrstvo za turizem na pismo še ni odgovorilo. Za zdaj velja, da bodo tuji turisti pred 1. julijem obiskali le Balearske otoke. Po poročanju El Paisa, ima španska vlada zadržke do izvajanja podobnega projekta na Kanarskih otokih, predvsem zaradi njihove težnje po strožjih ukrepih. Koronavirusna kriza je opustošila špansko turistično industrijo, ki predstavlja 12 odstotkov španskega bruto domačega proizvoda (BDP). Zaradi stroge karantene aprila ni bil odprt niti en hotel v državi, prav tako niso sprejeli niti enega tujega obiskovalca. Čeprav se je za avgust že nekoliko povečalo število turističnih rezervacij, predstavniki industrije pravijo, da to ne bo rešilo poletne turistične sezone.